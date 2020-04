Sanofi-Chef : „Gut vorstellbar, dass die Amerikaner zuerst geimpft werden“

Alle warten auf den Impfstoff gegen Covid-19. Dabei sei das gar nicht die große Herausforderung – „die große Story ist, wie viele Millionen von Dosen wir davon produzieren können“. Das sagte der Vorstandsvorsitzende des französischen Pharmakonzerns Sanofi, Paul Hudson, am Freitagvormittag bei der Vorlage der Quartalszahlen in einer Telefonkonferenz mit Journalisten. Der britische Manager zeigte sich zuversichtlich, dass bald ein Impfstoff gefunden würde – wahrscheinlich auch von seinem Unternehmen; doch die Schwierigkeit bestehe darin, ihn in riesigen Mengen zur Verfügung zu stellen.

Sanofi sprach bisher davon, bis zur zweiten Hälfte des kommenden Jahres bis zu 600 Millionen Dosen zu produzieren. Jetzt hat der Konzern das Ziel auf 1 Milliarde Dosen im kommenden Jahr erhöht. Das entspricht einer Verdoppelung seiner heutigen Impfstoff-Produktion. Dafür kooperiert Sanofi unter anderem mit dem britischen Pharmakonzern GlaxoSmithKline (GSK). „Ich habe keine Sorge wegen der zeitlichen Fristen. Die Herausforderung ist die Massenproduktion“.

Schelte an die Konkurrenz

Und dafür fordert die Industrie jetzt staatliche Unterstützung. Hudson rief die europäischen Behörden dazu auf, den Pharmaunternehmen unter die Arme zu greifen. Denn diese müssten nun hohe Risiken eingehen und in neue Produktionsstätten, Abfüllanlagen und Verpackungsmaschinen investieren, noch bevor der Impfstoff vorhanden sei. Die Vereinigten Staaten hätten da die Nase vorne. Ihre Behörde Biomedical Advanced Research and Development Authority (Barda) habe schon Verträge für finanzielle Unterstützung mit Herstellern abgeschlossen, darunter auch Sanofi Pasteur, die Impfstoff-Tochtergesellschaft von Sanofi, die mit den Konkurrenten Pfizer, GSK und MSD (in den Vereinigten Staaten Merck & Co) zu den vier großen Impfstoffherstellern der Welt gehört.

„Doch all diese Impfstoffe werden in den Vereinigten Staaten hergestellt, denn Barda unterstützt sie“, berichtete Hudson, „daher ist es gut vorstellbar, dass die amerikanische Regierung dafür sorgt, dass die Amerikaner zuerst geimpft werden“. Hudson fordert, dass Europa „nicht der Zweite auf der Liste sein darf, auch nicht andere Regionen mit den Schwellen- und Entwicklungsländern“. Er bedauerte, dass es in Europa „einen Mangel an Koordination“ gebe. Hudson kritisierte dabei die EU-Kommission: Er sei „enttäuscht“, dass die Kommission bisher nicht eine Strategie wie die Vereinigten Staaten mit Barda eingeschlagen habe. „Das Niveau der Vorbereitung auf eine Pandemie ist in Europa sehr niedrig“. Daher spreche man nun mit den Regierungen der großen Länder.

Coronavirus-Test fürs Handy

Sanofi betonte, dass der französische Konzern zusammen mit GSK aus Großbritannien „der einzige große Akteur ist, den Europa hat. Punkt“. Und er nutzte die Gelegenheit des Pressegesprächs zu erheblicher Konkurrenzschelte: Von den fast achtzig Forschungsprojekten, die derzeit weltweit liefen, sei keines in der Lage, große Volumen zu produzieren, auch nicht die deutschen Startups Curevac und Biontech, die er namentlich erwähnte. Dass Biontech eine Kooperation mit Pfizer gestartet hat, vergaß er zu erwähnen. „Wenn jemand 5, 10 oder 50 Millionen Dosen produzieren kann – so ist das ein Beitrag. Aber es reicht bei weitem nicht“, meinte Hudson.

Das für Impfstoffe zuständige Vorstandsmitglied von Sanofi, David Loew, hatte in dieser Woche der F.A.Z. gesagt, dass ein Impfstoff im nächsten Jahr zur Verfügung stehen könnte, auch wenn er nicht voll wirksam sei. Die langen Entwicklungszeiten bei Impfstoffen entstehen oft dadurch, dass Hersteller und Behörden hohe Wirksamkeitsraten anstreben. Grippe-Impfstoffe dagegen hätten im Durchschnitt nur eine Wirksamkeit von 40 Prozent, berichtete Loew, dennoch retteten sie Millionen von Menschen. So sei es auch denkbar, dass ein Impfstoff gegen Covid-19 zumindest am Anfang weit von einem hundertprozentigem Schutz entfernt sei.

Sanofi profitiert heute schon von dem Coronavirus. Im ersten Quartal stieg der Umsatz um fast 7 Prozent auf knapp 9 Milliarden Euro und der Nettogewinn um 48 Prozent auf 1,7 Milliarden Euro. Der Hersteller profitierte unter anderem davon, dass sich die Menschen seit Wochen mit allen möglichen Medikamenten eindecken. Er erwartet, dass dieser Effekt im zweiten Quartal nachlasse. Sanofi ist auch Hersteller des Mittels Plaquenil mit dem Wirkstoff Hydroxychloroquin, das gegen Covid-19 getestet und eingesetzt wurde, aber eigentlich ein Medikament gegen Malaria, Bindegewebserkrankungen und rheumatische Gelenkentzündungen ist. Zudem arbeitet Sanofi an einem Coronavirus-Test, der mit Hilfe des Handys funktionieren soll. Das Unternehmen will seine Dividende erhöhen, hat aber noch nicht präzisiert, in welchem Ausmaß.