An großen Themen fehlt es in der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik nicht. Hier spiegelt sich der Fachkräftemangel – etwa in der Frage, wo denn all die Handwerker herkommen sollen, um die verschiedenen Gewerke zu bedienen. Oder der demographische Wandel, der Lösungen verlangt, die gerne übersehen werden: alters- und pflegegerechte Badezimmer etwa. Oder die Folgen der Pandemie, zu denen neue Belüftungssysteme und berührungsarme Armaturen gehören können. Oder die Ressourcenschonung, womit wir unter anderem bei einem geringeren Wasserverbrauch wären. Auch hier gibt es Drehschrauben, oft kleinere. All das aber steht im Schatten der Wärmepumpe, dem geförderten, gepriesenen, aber auch umstrittenen Symbol der Wärmewende.

Das ist auf der ISH in Frankfurt, der nach eigenem Verständnis Weltleitmesse für Wasser, Wärme und Luft, die an diesem Montag eröffnet wird, nicht anders. Es mag mehr als 2000 Aussteller geben, das erste Treffen dieser Art seit vier Jahren, unzählige Produkte – aber die Wärmepumpe ist der Star, um den sich fast alles dreht. Die Branche steht geradezu in ihrem Bann. Nicht nur weil die Bundesregierung den Einbau von 500.000 Stück im Jahr als Zielmarke ausgegeben hat.