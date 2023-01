Branchenindikator : Samsung Electronics meldet Gewinnrückgang um 69 Prozent

In einem selten starken Rutsch ist der Gewinn von Samsung Electronics im vierten Quartal des vergangenen Jahres stark gesunken. Samsung meldete am Freitag in einer vorläufigen Schätzung einen operativen Gewinn von rund 4,3 Billionen Won (3,2 Milliarden Euro). Das sind 69 Prozent weniger als vor einem Jahr. Das Ergebnis war weit schlechter als von Analysten erwartet und signalisiert, dass der globale Abschwung die Elektronikbranche schwerer treffen könnte als bisher angenommen. Die Aussichten sind eingetrübt. Manche Elektronikunternehmen erwarten eine Erholung erst in der zweiten Jahreshälfte.

Dem größten Unternehmen Südkoreas kommt eine besondere Rolle als Branchenindikator zu, weil Samsung Electronics im Endverbrauchermarkt für Smartphones und Fernseher wie auch im Geschäft mit Speicherchips eine führende Stellung einnimmt. Die Elektronikbranche durchlebt seit dem vergangenen Jahr die Katerstimmung nach dem außergewöhnlichen Nachfrageschub in den ersten Pandemiejahren, die mit dem globalen Inflationsschub und den steigenden Zinsen nun in Sorgen vor einer globalen Rezession übergeht.

Ungewöhnlich für Samsung

Mit dem zweiten Quartal eines sinkenden Betriebsgewinns nacheinander hat Samsung Electronics endgültig eine Serie von Rekordgewinnen hinter sich gelassen. Im Zeitraum von Juli bis September war der operative Gewinn um 32 Prozent gesunken. Jetzt sind es minus 69 Prozent. Der Umsatz fiel nach den vorläufigen Angaben im Zeitraum von Oktober bis Dezember um 8,6 Prozent auf etwa 70 Billionen Won (52 Milliarden Euro). Ende Januar wird Samsung über die Details des Quartalsgeschäfts und das Jahresergebnis berichten. Trotz des schlechten Ergebnisses gewann die Aktie von Samsung Electronics am Freitag an der Börse in Seoul unter großen Schwankungen 1 Prozent hinzu.

Das üblicherweise wortkarge Unternehmen schätzte den Gewinnverfall als so ungewöhnlich ein, dass es den nüchternen Zahlen eine Erklärung beifügte. Samsung verweist darin auf eine glanzlose Nachfrage nach Speicherchips und schwächere Verkäufe von Smartphones. Der Rückgang im Geschäft mit Speicherchips sei größer als erwartet gewesen, heißt es. Unter dem Eindruck der gesamtwirtschaftlichen Unsicherheiten verringerten demnach die Kunden von Samsung ihre Lagerbestände an Speicherchips. Erhöhte Lagerbestände bei den Lieferanten hätten den Druck zur Korrektur erhöht. Im Ergebnis seien die Preise für Speicherchips während des gesamten Quartals gesunken und der durchschnittliche Verkaufspreis sei stärker als erwartet gefallen, schreibt Samsung.

Die Nachfrage nach den elektronischen Speicherbausteinen ist zuletzt eingebrochen. Im November lag die Halbleiterproduktion in Südkorea, das mit Samsung und SK Hynix zwei der größten Produzenten beherbergt, 15 Prozent niedriger als vor einem Jahr. Das berichtete im vergangenen Monat das südkoreanische Statistikamt. Es war der stärkste Rückgang seit der globalen Wirtschaftskrise 2009 und der vierte Rückgang nacheinander. Die Lagerbestände lagen 20 Prozent höher als vor einem Jahr.

Die sinkenden Verkäufe von Smartphones und den rückläufigen Umsatz in dem Geschäftsbereich begründet Samsung mit andauernden gesamtwirtschaftlichen Problemen. Die unbefriedigende Entwicklung des Smartphone-Markts, die im Jahresschlussquartal durch Covid–bedingte Produktionsschwierigkeiten in China verschärft wurde, trifft Samsung zweifach. Das Unternehmen verkauft nicht nur weniger eigene Smartphones, sondern kann auch weniger Speicherbausteine und Bildschirme an Kunden wie Apple ausliefern.