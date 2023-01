Aus Wirtschaft und Politik : Auf diese Menschen kommt es 2023 an

Ulrike Malmendier: Die neue Weise

Sie ist die Neue im Sachverständigenrat der „Wirtschaftsweisen“ – und eine, die 2023 viel Dynamik in das Gremium bringen könnte. Und zwar aus zwei Grün­den.

Erstens politisch: Die aktuellen Mitglieder des Rates sagen zwar oft, sie seien politisch nicht so festgelegt. In der Praxis lassen sich aber trotzdem bei vielen gewisse Vorlieben erkennen. Bei allen, außer bei Malmendier. Die Ratsvorsitzende Monika Schnitzer zum Beispiel spricht immer wieder darüber, wie man mit Steuern den Reichen Geld abnehmen kann. Einerseits wurde Schnitzer erst zur Vorsitzenden ge­wählt, als Malmendier und der von den Arbeitgebern unterstützte Martin Werding in den Rat eingezogen wa­ren; sie lösten ein Patt auf. Andererseits betont die 49 Jahre alte Malmendier bei Steuerfragen eher die Solidität der Staatshaushalte als die Umverteilung. Ihre Stimme könnte also gelegentlich den Ausschlag geben.

Und da kommt die zweite Dynamik ins Spiel: Die angesehene Forscherin, die an der Universität von Kalifornien in Berkeley arbeitet, will den Rat näher an die Politik rücken, nach amerikanischem Vorbild. Wenn das gelingt, wird Malmendier zusammen mit ihren Kollegen noch einflussreicher. bern.

Sam Altman: Der Tech-Pionier

Sam Altman genießt zwar im Silicon Valley einen Ruf wie Donnerhall, ist aber in der breiten Öffentlichkeit bislang nicht allzu bekannt. Das könnte sich im neuen Jahr ändern. Aus der Technologiebranche ist derzeit oft zu hören, 2023 könnte das Jahr der Künstlichen Intelligenz (KI) werden. Wenn es so kommt, dann könnte Altman dabei eine maßgebliche Rolle spielen. Zur Begründung dieser Prognosen wird vielfach auf die Euphorie um ChatGPT verwiesen, eine Ende November veröffentlichte Software des von Altman geführten kalifornischen Unternehmens Open AI. Es ist ein sogenannter Chatbot, der Anfragen aller Art beantwortet und das in so überzeugender und menschenähnlicher Form tut, dass digitale Assistenten wie Alexa daneben alt aussehen. Er kann sich Filmdrehbücher ausdenken, Programmiercodes schreiben und ökonomische Theorien erklären. ChatGPT wurde für die Allgemeinheit vorerst kostenlos freigeschaltet und hat seine Nutzer derart verblüfft, dass die Antworten massenweise auf Onlineplattformen wie Twitter verbreitet wurden.

Altman war 2015 einer der Mitgründer von Open AI, neben Tesla-Chef Elon Musk, der heute dort aber keine Rolle mehr spielt. Open AI wurde mit dem Anspruch gestartet, KI zu entwickeln, die einen Nutzen für die Menschheit stiftet, und war erst eine nicht gewinnorientierte Organisation. 2019 wurde daraus ein Unternehmen mit Gewinnabsicht, in das der Softwarekonzern Microsoft einen Milliardenbetrag investierte. ChatGPT macht noch immer viele Fehler, wie Altman auch selbst zugibt. Er sagt: „ChatGPT ist unglaublich limitiert, macht aber manche Dinge gut genug, um einen irreführenden Eindruck von Großartigkeit zu schaffen.“ Sein Unternehmen arbeitet an einer weiterentwickelten Version namens GPT-4, die angeblich 2023 herauskommen soll. lid.