Um gleich das erste Klischee über alte Menschen aus dem Weg zu räumen: Technisch kann man Gisela-Elisabeth Winkler nichts vormachen. „Ich habe keine Berührungsängste mit elektronischen Geräten“, sagt die 83-jährige Berlinerin. Sie hat sich in die Tücken des Onlinehandels hineingefuchst, eine Website gebaut und mittels Suchmaschinenoptimierung dafür gesorgt, dass potentielle Kunden auch dorthin finden. Ganz am Puls der Zeit will sie demnächst mit Künstlicher Intelligenz ihre Werbetexte optimieren. Nur den sozialen Medien traut sie nicht so ganz über den Weg. Das liegt vielleicht auch daran, dass sie mit zu viel Selbstdarstellung hadert.

Im idyllischen Stadtteil Hermsdorf, dort am nördlichen Stadtrand, wo Berlin so gar nicht großstädtisch wirkt, wohnt und arbeitet Gisela-Elisabeth Winkler. Im Obergeschoss ihres Reihenhauses, an das sich ein wild wachsender Garten schmiegt, hat sie zwei Zimmer als Arbeitsstätte eingerichtet. An der Wand hängt ein Bild mit einem Zitat des römischen Philosophen Seneca: „Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zu viel Zeit, die wir nicht nutzen.“ Winkler hat sich diesen Spruch offensichtlich zu Herzen genommen. Auf den Regalen stehen Styroporpuppen, gekleidet in Saba-Wäsche. Saba, das ist Winklers eigene Marke. Sie ist die Erfinderin, Gründerin und Geschäftsführerin hinter der Ladig & Winkler GmbH, die Wäsche für Menschen entwickelt und vertreibt, die in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt sind.