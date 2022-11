Aktualisiert am

Metzger in Moskau

Saarländische Globus-Gruppe : Metzger in Moskau

Fleisch ist wichtig: Globus-Geschäftsführer Matthias Bruch (rechts) und zwei Metzger Bild: Bernd Freytag

Globus hält an den Märkten in Russland fest. Als Lebensmittelhändler drohe sonst die Verstaatlichung, die Führungskräfte müssten mit Repressionen rechnen. In Deutschland wird auch mal hitzig über den Fleischkäse-Preis diskutiert.