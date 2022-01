RWE-Chef Markus Krebber : „Wir brauchen russisches Erdgas und Russland braucht Devisen“

Herr Krebber, Industrie und Verbraucher stöhnen über hohe Strom- und Gaspreise. Da muss der Energieriese RWE doch gerade goldene Zeiten erleben?

Sven Astheimer Verantwortlicher Redakteur für die Unternehmensberichterstattung. Folgen Ich folge



Helmut Bünder Wirtschaftskorrespondent in Düsseldorf. Folgen Ich folge

Auch uns liegt an langfristiger Stabilität und nicht an kurzfristig möglichst hohen Preisen. Für Deutschland ist es nicht gut, wenn wir Energiepreise haben, welche die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie zerstören und für die Konsumenten nicht mehr tragfähig sind.

Können Sie Hoffnung machen, dass sich die Lage in absehbarer Zeit entspannt?

Die geopolitische Lage, vor allem die Spannungen an der ukrainischen Grenze, macht die Märkte sehr nervös und Prognosen ungewöhnlich schwierig. Was wir zudem sehen ist, dass die Wirtschaft nach Corona kräftig angezogen hat und mit ihr die Energienachfrage. Dieser Effekt auf die Preise wird sich normalisieren. Ein weiterer Faktor ist der politische Wille, Energie über hohe CO2-Preise teurer zu machen. Das Preisniveau wird deshalb hoch bleiben, bis es genug CO2-freien Strom aus Erneuerbarer Energie gibt. Und in Deutschland sind wir drittens signifikant schneller aus Stromerzeugung ausgestiegen als wir zugebaut und neugebaut haben. Deshalb kommt es jetzt darauf an, wie schnell die Fesseln gelöst werden und wie schnell die Unternehmen investieren können. Das beste Mittel gegen hohe Preise ist der schnelle Ausbau erneuerbarer Energien.

Muss die Politik kurzfristig für Entlastung sorgen?

Wirtschaftsminister Habeck hat schon einiges angestoßen. Aber bis energiepolitische Entscheidungen wirken, braucht es Vorlaufzeiten von drei bis fünf Jahren. Deshalb muss man sich Gedanken machen über Hilfen für Bürgerinnen und Bürger, die die hohen Belastungen nicht schultern können. Helfen würde es, wenn die EEG-Umlage so schnell wie möglich komplett abgeschafft wird.

Die Industrie braucht keine Hilfe?

Da wird es mit direkter Unterstützung wegen des EU-Beihilfenrechts schwieriger. Aber man kann die Dinge nicht laufen lassen. Wir sehen jetzt schon eine Drosselung der Industrieproduktion. Noch sind es Einzelfälle wie Aluminiumhersteller, für die sich die Produktion bei den heutigen Energiepreisen nicht mehr lohnt. Aber dass Produktion zurückgefahren wird, wird kein Einzelfall bleiben, denn auf dem heutigen Preisniveau erfolgt der Ausgleich von Angebot und Nachfrage nur über einen Rückgang der Nachfrage. Statt einer schleichenden Deindustrialisierung brauchen wir also wieder wettbewerbsfähige Strompreise.

F+Newsletter – das Beste der Woche auf FAZ.NET Samstags um 9.00 Uhr ANMELDEN

Das klingt nach dem üblichen Drohszenario für höhere Staatshilfen.

Das ist eine sehr reale Entwicklung. Letztlich wird Produktion dahin verlagert, wo Energie billiger ist. Wir haben das schon in Großbritannien gesehen, wo es über die letzten zwanzig Jahre eine spürbare Deindustrialisierung mit einem Rückgang der Industriestromnachfrage um bis zu 2 Prozent im Jahr gegeben hat. Das könnte bei uns so ähnlich kommen, selbst dann, wenn es gelingt, Klimapolitik und Industriepolitik besser in Einklang zu bringen.

Unterschätzt die deutsche Politik die Risiken der hohen Energiepreise?

Wir erleben einen schleichenden Prozess. Es werden ja keine Werke abgebaut und anderswo neu errichtet, sondern die Folgen zeigen sich, wenn neue Investitionen in der Stahlindustrie, in der Chemie und anderswo anstehen, die eben nicht mehr in Deutschland erfolgen.

Ist die Stromversorgung in Gefahr, wenn Kernkraft- und immer mehr Kohlekraftwerke vom Netz gehen?