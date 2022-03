Zensur in Russland : Moskaus Verbot von Facebook und Instagram hat Löcher

Russische Behörden gehen hart gegen soziale Medien vor. Doch in der Wirklichkeit des Internets stoßen sie an ihre Grenzen.

Ein Ukrainer, der gerade seine Familie an der Grenze verabschiedet hat, schaut sich auf dem Smartphone eine Ansprache von Präsident Selenskyj an. Bild: picture alliance/dpa/MAXPPP

Die Arbeit der russischen Propagandamaschinerie wäre leichter, gä­be es die sozialen Medien nicht. Facebook, Instagram, Twitter & Co verbreiten Nachrichten in Sekundenschnelle über den ganzen Erdball, darunter auch solche, die die Staatsmacht am liebsten verbieten würde: Bilder über den Krieg in der Ukraine, zerbombte Häuser, fliehende Menschen und nicht zuletzt die flehenden Reden des ukrainischen Staatspräsidenten Wolodymyr Selensky an die russische Bevölkerung. Der naheliegende Gedanke einer Diktatur ist deshalb, verhasste Inhalte zu blockieren, wie Russland es mit Facebook und Instagram An­fang des Monats getan hat.

Gerade erst hat ein russisches Gericht diese Entscheidung abgesegnet und die Plattformen wegen angeblicher „extremistischer Aktivitäten“ verboten. Der ebenfalls sehr beliebte Messangerdienst Whatsapp ist davon allerdings nicht be­troffen, auch er gehört zum großen Facebook-Imperium, das neuerdings unter dem Namen Meta firmiert. Der Konzern wollte die Entscheidung am Dienstag nicht kommentieren. Auch zum Vorgehen der russischen Regulierungsbehörden äußerte er sich nicht.

Doch nach den ersten Wochen der Blockade wird immer deutlicher, dass sich soziale Medien nicht so einfach schließen lassen, wie eine McDonald’s-Filiale in Moskau. Es häufen sich die Berichte über Möglichkeiten, die Sperrung zu umgehen. Mit Hilfe von VPN-Tunneln ist es auch aus Russland heraus weiterhin möglich, auf die Seiten von Facebook und Instagram zuzugreifen. Noch nicht einmal besonders schwierig sei dies, berichten Nutzer aus Russland. Unbequem sei da­bei allerdings, dass immer mehr Anbieter solcher Tunnel gesperrt würden und deshalb immer wieder neue eingerichtet werden müssten.

Nicht so wie China

Offizielle Zahlen darüber, wie vielen Menschen dies gelingt, gibt es nicht. Al­lerdings scheint selbst den russischen Be­hörden klar zu sein, dass sich etliche Nutzer über das Verbot hinwegsetzen. Jedenfalls räumte die Generalstaatsanwaltschaft in dieser Woche ein, dass russische Bürger nicht allein dafür verfolgt würden, dass sie Meta-Produkte benutzten. Auch das womöglich nichts anderes als eine Ka­pitulation vor dem Faktischen.

Das löchrige Verbot kann man als eher unbeholfenen Versuch werten, es dem Zensurstaat China gleichzutun. China hat schon vor zwei Dekaden damit be­gonnen, sich von der digitalen Welt abzukoppeln und ein eigenes autarkes Netz zu bauen. Aber Experten fürchten, dass eine Trennung auch im Fall von Russland in greifbarer Nähe ist. Denn Moskau hat diesen Weg ebenfalls bereits vor zehn Jahren eingeschlagen. Nun steht es kurz vor der Inbetriebnahme seines sogenannten RuNet, einer Art landesweitem überwachtem Intranet. Damit könnte sich das Internet weiter fragmentieren – mit drastischen Auswirkungen auf die Meinungsfreiheit in der Welt.

Ohne ein solches autarkes Netz ist es je­doch schwierig, westliche Internetdienste einzuhegen. Das zeigt auch das Beispiel des Internetkonzerns Google. Seine Angebote sind in Russland frei zu­gänglich, darunter mit der Videoplattform „Youtube“ auch das wohl ungezügeltste Mittel ungefilterter Meinungsäußerung. Interessanterweise gehen die Wünsche russischer Regulierer dort in die entgegengesetzte Richtung: Denn die Medienaufsicht hat Youtube eine „Zensur“ dieser Medien vorgeworfen und das Unternehmen dazu aufgefordert, Dutzende von Kanälen russischer Staats­medien wieder freizuschalten.

Medienberichten zufolge soll es um 54 solcher Fälle gehen, darunter Fernsehsender mit großen Publikum, aber auch russische Ra­diosender und Nachrichtenagenturen. Sollte Youtube sich nicht beugen, drohten die Regulierer mit „technischem Einwirken“, also ihrerseits mit der Blockade des Dienstes.

Keine Einnahmen mehr mit Anzeigen

Auch das ist Teil des komplexen Machtspiels zwischen Internetgiganten und der russischen Staatsmacht: Die Plattformen sind längst dazu übergegangen, Inhalte auf ihren Seiten zu moderieren. Verstoßen Beiträge gegen die „Hausregeln“, werden sie in die Verbannung ge­schickt und nahezu unauffindbar ge­macht, bei hartnäckigen Zuwiderhandlungen werden auch ganze Seiten entfernt. So kündigte Youtube an, Kanäle und Inhalte zu sperren, wenn diese die Ukraineinvasion durch Russland leugnen.

Die Eingriffe gehen aber noch we­sentlich weiter – und zwar in ungewöhnlicher Einigkeit mit der Europäischen Union, die sonst ihre eigenen Kämpfe mit Google, Facebook & Co ausficht. So verordnete die EU ein Verbot für russische Staatssender wie RT, und die privaten Konzerne vollstreckten dieses postwendend in ihrem eigenen Herrschaftsbereich. Auch im Google-App-Store sind die Apps der staatlichen Medienanstalten nicht mehr zu finden.

Den immensen russischen Druck nehmen die betroffenen Internetkonzerne nach außen hin gelassen. Sie pochen stur darauf, ihre Dienste der breiten Masse von Menschen in der Ukraine und Russland so weit es geht zur Verfügung zu stellen und die Mitarbeiter vor Ort vor Repressalien zu schützen.

Wichtig ist aber sowohl Facebook als auch Google, dass sie in Russland nicht mehr kommerziell tätig sind, beteuern beide. Geld mit Anzeigen verdienen sie in der Krisenregion nicht mehr.