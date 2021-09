Wildberries-Gründerin : Die Frau hinter Russlands Amazon

Über Russlands erfolgreichste Unternehmerin war lange Zeit nur wenig bekannt. Bloß einige Anekdoten kursierten im Internet – darüber, wie Tatjana Bakaltschuk die Idee zur Gründung von Wildberries hatte, dem größten russischen Onlinehändler: Nach der Geburt ihres ersten Kindes im Jahr 2004 habe sie zu Hause im Umland Moskaus gesessen und sich gelangweilt. In ihre frühere Arbeit als Englisch- und Nachhilfelehrerin konnte sie erst einmal nicht zurück. Also sei ihr der Gedanke gekommen, Kleidung aus deutschen Modekatalogen wie Quelle und Otto in Russland auf Bestellung weiterzuverkaufen.

Jahre später, als sich die Kartons längst nicht mehr in Bakaltschuks Wohnung, sondern in riesigen Lagerhallen stapelten und Wildberries schon mit den großen westlichen Kleidungsmarken zusammenarbeitete, begann Bakaltschuk langsam, mehr von sich preiszugeben. Ende 2018 gab sie einem Geschäftspartner, dem Milliardär Igor Rybakow, für dessen Videoblog ein Interview. In dem Gespräch, das in einem Wildberries-Lager bei Moskau stattfand, wirkte Bakal­tschuk neben dem machohaft auftretenden Rybakow mädchenhaft, geradezu schüchtern. Und noch etwas fiel auf: Bakaltschuk trug weder Kostüm noch Stilettos, sondern zerschlissene Jeans, ein weites Hemd und Turnschuhe. Und sie war nicht sichtbar geschminkt – für eine russische Geschäftsfrau, zumal eine sehr reiche, ist das geradezu revolutionär. Zwar ließ Bakaltschuk, die koreanische Vorfahren hat, sich später für das Magazin Forbes auch mit Make-up und Brillanten ablichten; eigentlich pflegt sie aber weiter das Image der bescheidenen, bodenständigen, etwas unscheinbaren Familienunternehmerin.