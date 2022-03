Oligarch Michail Fridman : Von Sanktionen schwer getroffen

Er sei stolz darauf, in Lemberg geboren zu sein, hat der Multimilliardär Michail Fridman einmal gesagt. Denn im Zen­trum der Stadt, die auf Ukrainisch Lwiw heißt, gebe es keinen Leninplatz, sondern einen Marktplatz, und es stehe da auch kein Denkmal für den Bolschewistenführer, sondern eines für den Meeresgott Neptun. Lemberg, das heute in der Westukraine liegt, nahe der Grenze zu Polen, gilt als ein Zentrum der nach Westeuropa orientierten Ukrainer. Auch dort sind am vergangenen Wochenende schon russische Raketen eingeschlagen.

Katharina Wagner Wirtschaftskorrespondentin für Russland und die GUS mit Sitz in Moskau. Folgen Ich folge

Fridman, der es in Moskau zu Geld gebracht hat, aber zuletzt vor allem in London lebte, war der erste wichtige russische Geschäftsmann, der sich öffentlich gegen den Krieg aussprach. In einem Brief an die Mitarbeiter seiner Beteiligungsgesellschaft Letter One schrieb der Geschäftsmann Ende Februar, er sei überzeugt, dass „Krieg niemals die Lösung sein kann“. Er habe in der Westukraine gelebt, bis er 17 geworden sei. Seine Eltern seien Ukrainer und lebten noch heute in seiner „Lieblingsstadt“ Lemberg. Aber er habe auch große Teile seines Lebens als Bürger Russlands verbracht, wo er seine Geschäfte aufgebaut habe. Der Konflikt sei für beide Völker eine „Tragödie“. Als politisches Statement wolle er das aber nicht verstanden wissen.