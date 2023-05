Damals noch Partner: Ex-VW-Chef Martin Winterkorn und Wladimir Putin im Jahr 2009 in der Fabrik in Kaluga Bild: dpa

Nach langem Gezerre steht Volkswagen kurz davor, sein Werk im russischen Kaluga zu verkaufen. Wie in Unternehmenskreisen bestätigt wird, hat die zuständige Regierungskommission in Moskau zugestimmt, das Werk an die russische Autohandelsgruppe Avilon abzugeben. Zwar fehlen noch letzte Unterschriften, aber Wolfsburg ist zuversichtlich noch in dieser Woche den Abschluss, das sogenannte Closing, zu schaffen. Freitag könnte der Deal nach Informationen der F.A.Z. vermeldet werden.

In Konzernkreisen ist von einem dreistelligen Millionenbetrag die Rede, den VW für den Standort Kaluga und die übrigen Vermögenswerte der Volkswagen Group Rus bekommt. Die russische Agentur Interfax spricht von 125 Millionen Euro, wobei sich der exakte Wert schwer prüfen lässt. Dass solche Zahlen auf russischer Seite in die Welt kommen, dürfte damit zu tun haben, dass Geldflüsse dieser Größe ins Ausland durch russische Behörden freigegeben werden müssen.

Kern der Transaktion ist das Werk in Kaluga. Seit der Inbetriebnahme im Jahr 2007 hatte VW mehr als eine Milliarde Euro in den Standort investiert, der Verlust im Zuge des Verkaufs ist also beträchtlich. Außerdem gehören Finanzierungsgeschäfte der Lastwagenmarke Scania dazu. Diese hatte die Holding Traton, zu der Scania gehört, im Januar an den Mutterkonzern VW abgegeben.

Keine Rückkaufoption

Im Werk in Kaluga arbeiteten zuletzt 4000 Menschen. Da der Käufer Avilon nicht selbst produziert, wird er mit Partnern kooperieren. Gerechnet wird mit Chinesen, die fortan in Kaluga produzieren. Eine Rückkaufoption habe VW sich nicht gesichert, heißt es im Konzern. Damit gehen die Wolfsburger anders vor als Mercedes, das sich die Tür für eine Rückkehr ein Stück weit offen hält und seine russischen Tochtergesellschaften innerhalb bestimmter Zeit zurücknehmen kann.

Der Rückzug westlicher Autohersteller aus Russland hatte zuletzt einen Einbruch der Fahrzeugproduktion im Land verursacht. 2022 wurden laut Unternehmensverband AEB nur 687.000 Neufahrzeuge verkauft. Im Jahr zuvor waren es noch rund 1,7 Millionen gewesen. Inzwischen wurden einige Werke von russischen Investoren übernommen, oft zu einem symbolischen Preis und mit Rückkaufoption. So hatte der französische Autokonzern Renault im vergangenen Sommer seine Mehrheitsbeteiligung an Avtovaz, Hersteller der Marke Lada, für einen Euro an den russischen Staat übergeben.

VW hatte schon vergangenes Jahr beschlossen, sich vom Standort Kaluga zu trennen. Das Verfahren dauerte dann länger als gedacht, auch weil ein konkurrierender Bieter, die russische Gaz-Gruppe, den Verkauf an Avilon mit einer Klage torpedierte. Gaz steht in Verbindung mit dem österreichischen Unternehmer Siegfried Wolf, der auch das Werk des oberfränkischen Zulieferers Schaeffler in Russland übernimmt. Die Klage wurde später abgewiesen, womit sich Avilon als Käufer durchgesetzt hatte.