Russland-Ukraine-Krieg : Eskalation zwingt erste Asienflüge zu großen Umwegen

Der Russland-Ukraine-Konflikt hat Folgen für den internationalen Luftverkehr. Russland untersagte am Freitag britischen Fluggesellschaften, den russischen Luftraum zu nutzen. Zuvor hatte die Regierung in London Landungen der staatlichen russischen Gesellschaft Aeroflot verboten. Damit kommt eine Sanktionsspirale in Gang, die Luftfahrtmanager seit Tagen befürchtet hatten. British Airways bestätigte, Moskau nicht mehr anzusteuern und Russland nicht mehr zu überfliegen.

Luis Gallego, Chef der Muttergesellschaft IAG, bemühte sich, die Folgen – auch angesichts von Corona-Beschränkungen – als gering darzustellen, weil für Flüge nach Fernost, nach China, Korea und Japan, kostenträchtige Umwege nötig werden. Man bediene aktuell nur eine kleine Zahl an Zielen in Asien und könne alle Flüge umrouten, sagte Gallego.

Offen ist, ob EU-Airlines Ähnliches droht. Die Deutsche Lufthansa bedient Russland weiter, passt aber einige Flugzeiten an. In der EU besteht bislang kein Landeverbot für Aeroflot, die EU hat sich aber darauf verständigt, den Export von Flugzeugen und Ersatzteilen nach Russland zu untersagen. Michael Trinkwalder vom Krisenwarn-Dienstleister A3M hält eine beiderseitige Verschärfung der Auflagen für möglich.

Asienflüge drohen teurer zu werden

„Russland hat bereits in der Vergangenheit damit gedroht, seinen Luftraum für westliche Fluggesellschaften zu sperren. Als Reaktion auf neuerliche massive Sanktionen könnte diese Drohung diesmal in die Tat umgesetzt werden“, sagt Trinkwalder. Dann fielen nicht nur Moskau-Flüge weg, Fernost-Verkehre wäre auch betroffen. „Westliche Airlines müssten dann wohl deutlich unrentablere Flugrouten nutzen. Das dürfte wiederum Flugstreichungen und steigende Preise für Flüge nach Ostasien nach sich ziehen“, sagt er.

Russische Überflugverbote gab es zuletzt im Kalten Krieg. Aktuell meiden Airlines – auch nach behördlichen Anordnungen – die Ukraine, das russische Grenzgebiet, Belarus und Moldau. Große Umwege sind damit noch nicht verbunden. Nach Indien oder Singapur verlaufen aktuelle Routen südlich, nach Korea und Japan nördlich – aber durch russischen Luftraum. Eine Sperre würde die schnellsten Wege blockieren. Für die Luftfahrt, die auf eine Erholung nach der Pandemie hofft, wäre das ein Schlag.

Auch Reiseanbieter sorgen sich, dass der Krieg die angelaufene Urlaubsnachfrage dämpft. Ein Konflikt vor den Toren Europas habe Einfluss auf das Buchungsverhalten, sagt Ralph Schiller, Chef von FTI, dem drittgrößten Reiseveranstalter. Trinkwalder sagt zwar, dass eine Gefährdungslage für Flugreisen im Allgemeinen zu verneinen sei. „Aber es ist verständlich, wenn viele Passagiere wegen der Ereignisse in der Ukraine ein mulmiges Gefühl haben.“

Sicherheitsmanager organisieren Evakuierungen

Ernster ist die Lage für Deutsche in der Ukraine. Das Auswärtige Amt spricht von einer hohen dreistelligen Zahl an Bundesbürgern, die sich in die Krisenvorsorgeliste des Amts eingetragen haben. Da das freiwillig ist, wird davon ausgegangen, dass sich mehr Deutsche dort aufhalten. Für sie wird der Heimweg schwieriger. „Reisende in der Region sollten nicht auf offizielle Evakuierungsflüge hoffen“, sagt Trinkwalder. Ukrainische Flughäfen gehörten zu Russlands militärischen Primärzielen, die Gefahr eines Abschusses wäre groß.

Wolfgang Hofmann, Sicherheitsverantwortlicher des Dienstleisters International SOS, ist derweil mit Evakuierungsplanungen für Vertreter von Unternehmen und Organisationen befasst – allesamt auf dem Landweg. Telefonate mit Betroffenen bestimmen aktuell seine Arbeit. „Wir haben schon Evakuierungen durchgeführt. Dafür nutzen wir kleinere Fahrzeuge für kleinere Gruppen“, berichtet er.

Die Vorhaben seien von Fall zu Fall zu prüfen, bei militärischen Handlungen müssen eventuell Evakuierungen ausgesetzt werden. Dann sei es sicherer, wenn Betroffene in Wohnungen oder Hotels blieben, die nicht in der Nähe militärischer Ziele lägen. Für Fahrten aus der Ukraine heraus kommt nach seinen Schilderungen noch eine Hürde hinzu. Die Grenze zu Polen sei zwar grundsätzlich weiter offen, es gestalte sich aber nicht immer einfach, Fahrer zu finden.

Unternehmen hinterfragen Sicherheit in größerer Region

„Die Aufforderung der ukrainischen Regierung an Männer zwischen 18 und 60 Jahren, sich zum Militärdienst zu melden, wirkt wie eine Beschränkung. Die meisten Sicherheitskräfte sind nämlich junge Männer.“ Dazu käme, dass Fahrtmöglichkeiten eingeschränkt seien – durch Staus, weil auch Ukrainer Städte verlassen, und durch eingerichtete Kontrollposten.

Doch nicht nur Personen in der Ukraine sorgen für Mehrarbeit bei International SOS. „Auch Flüge von Minsk in Belarus aus sind mittlerweile schwer umzusetzen“, sagt Hofmann. Betriebe mit Auslandsvertretern und Monteuren blickten noch weiter. „Gerade deutsche Unternehmen legen großen Wert darauf, auf mögliche kommende Risiken vorbereitet zu sein“, berichtet Cédric Fraissinet, Zentraleuropa-Geschäftsführer von International SOS.

Fragen zum Verblieb in Moskau oder in Staaten im Baltikum oder zum Aufbruch seien eingegangen. Mit Blick auf Russland rät man Unternehmen, zu prüfen, ob sie geplante Tätigkeiten auch unter verschärften Sanktionen überhaupt ausführen dürften. Erste Unternehmen haben vorsorglich Evakuierungspläne angefragt, dafür sei nicht nur die Logistik wichtig.

„Die aktuelle Entwicklung bedeutet für Betroffene erheblichen Stress, der zu den Belastungen wegen Covid-19 dazukommt. Wir müssen auch psychische Unterstützung anbieten“, sagt Fraissinet. Eine direkte Gefahr durch Übergriffe von Regierungstreuen auf Ausländer sehe man aktuell nicht, sagt Sicherheitsmanager Hofmann. Bei A3M erwähnt man schon Risiken im Fall einer weiteren Eskalation bis hin zu möglichen „Schikanen durch Grenzbeamte“.