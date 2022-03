Sanktionen gegen Oligarchen : Usmanow verliert Herrenhäuser

Die Schlinge hat sich nun auch in Großbritannien für Alischer Usmanow zugezogen. Das Londoner Außenministerium setzt ihn auf die Sanktionsliste, nachdem er zuvor schon unter EU-Sanktionen fiel. Sein Vermögen in Großbritannien wird eingefroren, also vorläufig beschlagnahmt. Für den usbekisch-russischen Milliardär, der mit Ölgeschäften und seinem Telekomkonzern reich wurde, ist das ein schwerer Schlag, denn er besitzt einiges auf der Insel, vor allem zwei wichtige schlossähnliche Herrenhäuser.

Südlich von London gehört ihm Sutton Place aus dem 16. Jahrhundert, das er mit viel Aufwand sanierte. Im Stadtteil Highgate in Nordlondon bewohnt er Beechwood House, ein Anwesen, das er 2008 für 48 Millionen Pfund kaufte. National bekannt wurde Usmanow als zeitweiliger Großaktionär des FC Arsenal. Derzeit ist er einer der Sponsoren des FC Everton. Seine Besitztümer seien jetzt „eingefroren“ worden, teilte das Außenministerium am Donnerstagabend mit. Ob die Regierung jetzt schon die Schlüssel seiner Anwesen konfisziert hat, ist nicht bekannt.

Die Londoner Regierung ist in dieser Woche immer stärker unter Druck geraten, schärfer gegen heimische Oligarchen vorzugehen. EU-Vizekommissionspräsident Frans Timmermans sagte in einem BBC-Interview, die Regierung Johnson müsse ihren Kurs ändern und dürfe keine Spenden mehr von Russen annehmen.

Umstritten ist in der Regierung, wie sie mit dem prominenten russisch-israelischen Milliardär Roman Abramowitsch, dem Eigentümer des FC Chelsea, umgehen soll. Die Labour-Opposition dringt auf sofortige Sanktionen. Laut Medienberichten zögert die Regierung aber. Jede Sanktion müsse „juristisch robust“ begründet sein, betonte Lord Ahmad of Wimbledon, ein Minister im Außenministerium.

Die „Times“ meldete, dass das Ministerium sich schwertäte, eine Verbindung von Abramowitschs Finanzen zu Präsident Putin nachzuweisen. Sanktionen könnten also noch Wochen dauern. Abramowitsch versucht derzeit in großer Eile seine Luxusimmobilien und den FC Chelsea abzustoßen. Der „Nettoerlös“ des Klubs soll in eine Stiftung zugunsten von Opfern des Kriegs in der Ukraine gehen. Die Kultur- und Sportministerin Nadine Dorries sagte indes im Unterhaus, der Fußball habe „viel zu lange die Investments von russischen Kleptokraten toleriert“.