Sanktionen : Die Bermuda-Krise für Russlands Luftfahrt

Urlaub, während das Heimatland einen Angriffskrieg führt – für Tausende russische Touristen hat das in eine Hängepartie geführt. Sie sitzen fest, weil es kaum noch Rückflugmöglichkeiten gibt. Allein in Thailand sollen mindestens 6500 Urlauber betroffen sein, wie die dortige Tourismusbehörde mitteilte. Viele Staaten haben russischen Airlines den Überflug verboten. Ziele, die die staatliche Aeroflot und andere Gesellschaften noch ansteuern dürften, meiden sie. Sie müssten fürchten, dass Leasinggesellschaften ihre zurückgeforderten, aber nicht zurückerhaltenen Flugzeuge dort festsetzen – zumal Moskau offenbar eine Verstaatlichung dieser Jets plant, was einer Enteignung gleichkäme.

Russlands Luftfahrt ist schon weitgehend vom internationalen Verkehr abgekoppelt. Der nächste Schlag für Aeroflot, deren Billigflugableger Pobeda, S7 Airlines, Utair und andere kommt von den Bermudainseln mitten im Atlantik. Bermuda hat Hunderten Flugzeugen russischer Gesellschaften die Lufttüchtigkeit aberkannt. Die zuständige Behörde begründete dies mit wegen der Sanktionen eingeschränkten Möglichkeiten, die Aufsicht über in Russland betriebene Flugzeuge im Register Bermudas auszuüben.

Dass die Lufttüchtigkeitszeugnisse nun nach Behördenangaben vorläufig ausgesetzt sind, bedeutet, dass die betroffenen Flugzeuge international ohne gültige Zulassung unterwegs wären, sofern sie überhaupt noch ins Ausland starten sollten. Das ist die neue Bermuda-Krise der russischen Luftfahrt.

Mehr als 700 Passagierflugzeuge betroffen

Deren Ausmaß ist groß: 745 Flugzeuge russischer Airlines sind nicht im Heimatland der Gesellschaft regis­triert, sondern auf der Inselgruppe. Dazu zählen nach Branchenschätzungen fast alle in Russland eingesetzten Flugzeuge aus westlicher Produktion, also nahezu alle dortigen Jets von Airbus und Boeing. Zu erkennen sind die betroffenen Flugzeuge an ihren Kennzeichen, der Buchstabenfolge am hinteren Rumpf. Für deutsche Flugzeuge beginnt die mit D, für russische mit RA, für die in Bermuda registrierten mit VP oder VQ.

Die Häufung russischer Flugzeuge im Bermuda-Register stammt aus einer Zeit, als Airlines beim Kauf oder Leasing von Flugzeugen Importzölle oder Steuern sparen wollten. Mittlerweile ist Russland erpicht darauf, dass Flugzeuge eine heimische Zulassung bekommen. Zum Ende der Registrierungen in Bermuda führte das allerdings – auch bei der staatlichen Aeroflot – nicht.

In der Aeroflot-Flotte tragen fast nur Maschinen der russischen Hersteller Sukhoi, Iljuschin und Tupolev RA-Kennungen. Flugzeugvermieter sollen mitunter darauf Wert gelegt haben, dass ihre nach Russland verleasten Airbus- und Boeing-Jets anderswo, zum Beispiel auf Bermuda, registriert werden und somit westlichen Zulassungsstandards unterliegen, heißt es in Branchenkreisen.

Putin reagiert mit Gegenerlass

Moskau ergreift nun Gegenmaßnahmen, um sich aus der Lage zu befreien, dass den meisten Flugzeugen nun die internationale Zulassung fehlt. Präsident Wladimir Putin unterzeichnete einen Erlass, der russischen Fluggesellschaften ermöglicht, neue russische Lufttüchtigkeitszertifikate zu erhalten. Das berichtete die Nachrichtenagentur Tass am Montag.

Zweifelhaft an dem Schritt bleibt, ob solch eine Neuzulassung ohne Einverständnis des Eigentümers überhaupt rechtssicher möglich ist. Mehr als 500 Flugzeuge in Russland gehören ausländischen Leasinggesellschaften wie Aercap aus Irland. Da Flugzeugleasing Sanktionen unterliegt, haben die Vermieter Verträge gekündigt und Flugzeuge mit einem Marktwert von insgesamt rund 10 Milliarden Dollar zurückgefordert – bislang vergeblich.

Angst vor Enteignungen

Einschneidender wäre für die Flugzeugeigentümer, wenn Moskau die Passagiermaschinen in die Obhut einer staatlichen Stelle überführt, die über die weitere Nutzung dieser Jets befindet. Derartige Pläne, die noch in diesem Monat beschlossen werden könnten, waren aus Russland bekannt geworden. Lufthansa Technik äußerte auch schon die Sorge, dass Ersatzteile des Unternehmens, die in Russland liegen, enteignet werden könnten.

Boeing und Airbus haben sämtliche Teilelieferungen dorthin gestoppt. Die Schreckensvision von Flugzeugeignern wäre, dass einbehaltene Leasingjets zum Gewinnen von Ersatzteilen genutzt werden, um den russischen Inlandsverkehr längerfristig aufrechtzuerhalten. Von der Ausführung von Reparaturen auf diesem Weg und deren Dokumentation werde abhängen, ob Flugzeuge überhaupt jemals ohne längeren Stillstand und Wartung von anderen Fluggesellschaften genutzt werden könnten, heißt es in Branchenkreisen.

Derweil kommen russischen Airlines auch Führungskräfte abhanden. Die Vizechef der staatlichen Aeroflot, Andrej Panow, hat sich offenbar abgesetzt. „Wir sind aus Russland ausgereist. Ich habe Aeroflot verlassen. Das alte Leben ist beendet“, schrieb er auf Facebook. Zuvor war Andrej Kalmykow, Chef des Aeroflot-Ablegers Pobeda, zurückgetreten.

Russland ist zunehmend vom internationalen Luftverkehr abgekoppelt. Für Touristen in der Dominikanischen Republik fand sich in der vergangenen Woche noch ein Umweg um die EU herum. Der russische Ferienflieger Azur Air wählte einen Kurs mit Stopp in Marokko, das Russland noch nicht mit Flugsanktionen belegt hat. Auch mit neuem Ticket und Umstieg in der Türkei, in Serbien und den Emiraten gibt es noch Wege. Russische Thailand-Urlauber kommen vor Ort mitunter aber nicht mehr an Geld, weil Zahlungen über russische Banken blockiert sind.