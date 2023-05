Im Betrugsprozess um den Abgasskandal bei Audi ist der frühere Unternehmenschef Rupert Stadler zu einem Geständnis bereit. Stadler und seine Verteidiger sagten am Mittwoch vor dem Landgericht München, Stadler sei mit dem Deal-Vorschlag des Gerichts einverstanden. Demnach erhält er eine Bewährungsstrafe, wenn er ein Geständnis ablegt und bereit ist, eine Geldauflage von 1,1 Millionen Euro zu zahlen. Die Staatsanwaltschaft stimmte dem Deal ebenfalls zu. Stadler hatte die Betrugsvorwürfe im Skandal um manipulierte Abgaswerte stets zurückgewiesen. Stadlers Verteidiger Thilo Pfordte und Ulrike Thole-Groll kündigten eine Erklärung in zwei Wochen an. Das Urteil sei nicht vor Pfingsten zu erwarten, sagte der Vorsitzende Richter Stefan Weickert.

Stadler hatte jahrelang seine Unschuld beteuert und war davon auch in dem seit zweieinhalb Jahren laufenden Prozess zunächst nicht abgerückt. Aber nach vorläufiger Einschätzung der Wirtschaftsstrafkammer dürfte er spätestens im Juli 2016 erkannt haben, dass die Abgaswerte manipuliert gewesen sein könnten. Statt der Sache auf den Grund zu gehen und die Handelspartner zu informieren, habe er den Verkauf der Autos jedoch bis Anfang 2018 weiterlaufen lassen. Daher komme für ihn eine Freiheitsstrafe wegen Betruges durch Unterlassen in Betracht – bei einem umfassenden Geständnis und Zahlung von 1,1 Millionen Euro auch auf Bewährung.

Nach der Verständigung will das Gericht Stadler zu einer Freiheitsstrafe zwischen eineinhalb und zwei Jahren verurteilen. Die Bewährungszeit betrage dann drei Jahre, kündigte Weickert an. Die Bewährungsauflage sei an gemeinnützige Einrichtungen zu zahlen.

Rupert Stadler war 2007 Chef der Ingolstädter VW-Tochtergesellschaft geworden, als Nachfolger von Martin Winterkorn, der damals an die Konzernspitze wechselte. Ab Juni 2018 saß Stadler wegen Verdunkelungsgefahr vier Monate lang in Augsburg in Untersuchungshaft, bis zu seinem Rücktritt als Audi-Chef und VW-Vorstandsmitglied. Mit dem Volkswagen-Konzern hatte er bereits einen zivilrechtlichen Vergleich geschlossen und wegen Pflichtverletzung 4,1 Millionen Euro an seinen früheren Arbeitgeber gezahlt.

Auch Wolfgang Hatz hat gestanden

Schon in der vergangenen Woche hatte Wolfgang Hatz nach mehr als 160 Verhandlungstagen in Stadelheim ein umfassendes Geständnis abgelegt; der Mann, der bis September 2009 Leiter Entwicklung Aggregate in Ingolstadt gewesen ist, bevor es ihn als Entwicklungsvorstand wei­ter zu Porsche zog. Er habe schon vor dem Jahr 2015 gewusst, dass die von ihm mitverantwortete Abgas-Nachbehandlung in zahlreichen Dieselautos illegal gewesen sein könnte, ließ Hatz über seinen Strafverteidiger Gerson Trüg erklären. „Die prägenden Elemente der Software waren mir bekannt.“

Dass die für Fahrzeuge für den nordamerikanischen Markt eine unzulässige Abschalteinrichtung enthielten, „habe ich erkannt und hingenommen“. Sein Vorgehen zwischen 2007 und 2009 sei dann zur „Arbeitsgrundlage“ für die späteren Generationen von Motoren geworden, heißt es in dem Geständnis von Hatz. Der frühere Topmanager saß während der Ermittlungen über Monate in Untersuchungshaft.

Auch sein früherer Mitarbeiter Giovanni P., einst leitender Audi-Ingenieur, wiederholte vergangene Woche seine frühere geständige Einlassung. Beide können nach der Klarstellung des Gerichts mit Freiheitsstrafen zwischen eineinhalb und zwei Jahren rechnen – eine äußerst milde Strafe angesichts des anfänglichen Anklagevorwurfs von Zehntausenden betroffenen Dieselfahrzeugen und eines Milliardenschadens.