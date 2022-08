Produzent von Panzermotoren : Rüstungslieferant fordert: Politik soll schneller bestellen

Rolls-Royce Power Systems aus Friedrichshafen stellt unter anderem die Motoren für den Puma und den Leopard 2 her. Jetzt investiert das Unternehmen in Friedrichshafen – und fordert von der Politik mehr Tempo.

Der Friedrichs­hafener Motorenhersteller Rolls-Royce Power Systems sieht eine steigende Nachfrage nach seinen Motoren für Panzer und U-Boote und investiert deshalb einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag in seine Produktion in Friedrichshafen. Gleichzeitig fordert der Konzern „schnell konkrete Zusagen von der Politik, welche Fahrzeuge und Schiffe konkret in welcher Stückzahl beschafft werden sollen“, wird Rolls-Royce-Manager Knut Müller in der Mitteilung zitiert. Nur dann könne man gewährleisten, dass die Systeme rechtzeitig geliefert würden.

Das Unternehmen mit Sitz in Friedrichshafen ist vor allem für seine Großmotoren der Marke MTU bekannt. Es gehört dem britischen Industriekonzern Rolls-Royce, der aus dem gleichnamigen Autohersteller hervorgegangen ist, heute aber nichts mehr mit diesem zu tun hat.

Die MTU-Motoren werden nach Angaben des Unternehmens etwa in den Schützenpanzer Puma, den Kampfpanzer Leopard 2, das Transport-Fahrzeug Boxer und in Schiffe und U-Boote eingebaut. Infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine hätten etliche Länder, darunter Deutschland, beschlossen, ihre Bestellungen zu erhöhen. Knapp ein Zehntel des Umsatzes in Höhe von umgerechnet 3,3 Milliarden Euro entfallen auf militärische Spezialmotoren für Landfahrzeuge. Umsätze mit Motoren für Militärschiffe werden nicht gesondert ausgewiesen.

Bis zum Jahr 2031 will das Unternehmen, das insgesamt rund 9000 Mitarbeiter beschäftigt, je nach Auftragslage bis zu 450 neue Mitarbeiter einstellen und Montagelinien ausbauen. Man habe im Austausch mit Politik, Kunden und Herstellern „ein Konzept erarbeitet, wie wir trotz gestörter Lieferketten und Rohstoffengpässe kurzfristig und planmäßig liefern können, sobald Aufträge kommen“, wird die Arbeitsdirektorin Thelse Godewerth in der Mitteilung zitiert. Die erwarteten Aufträge seien mit den vorhanden Mitarbeitern und Anlagen nicht zu stemmen.