Rüstungsindustrie : Europa baut seine Waffen nun selbst

Die wichtigsten Hürden für den Bau der Eurodrohne sind genommen. Auf der jüngsten Tagung des deutsch-französischen Verteidigungs- und Sicherheitsrates gaben die Regierungschefs beider Länder grünes Licht für Entwicklung und Bau des militärischen Fluggerätes. Kurz zuvor hatten sich die Koalitionsspitzen von Union und SPD auf die Finanzierung des Rüstungsprojekts im Gesamtwert von rund 2 Milliarden Euro geeinigt.

Ulrich Friese Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Spätestens im März, wenn auch der Haushaltsausschuss das Vorhaben formal absegnet, können die Verträge für die Eurodrohne unterzeichnet werden. Damit ist der Weg frei für den Einkauf einer militärischen Allzweckdrohne, die von 2028 an bei der Bundeswehr die bisher geleasten Fluggeräte eines israelischen Herstellers vom Typ Heron ersetzen soll. Das Projekt ist Resultat eines Gemeinschaftsprogramms von Deutschland, Frankreich, Spanien und Italien, das unter Federführung der deutschen Airbus-Rüstungssparte abgewickelt wird.

Laut Rüstungsbericht der Bundesregierung sollen die unbemannten Flugzeuggeräte im Zuge militärischer Einsätze im Ausland Luftbilder an ihre Bodenstationen funken und so die Ausstattungslücke der Bundeswehr bei der „signalerfassenden Aufklärung“ (Kommunikation, Radar) schließen. Darüber hinaus ist aus technischer Sicht auch die Bewaffnung der ferngesteuerten Flugkörper möglich – was in Deutschland politisch umstritten ist und jüngst heftigen Widerstand von SPD-Politikern auslöste.

Letzte Chance, den Anschluss zu kriegen

Mit dem Bau der militärischen Drohne wagt sich das europäische Industriequartett in ein Terrain vor, das seit Jahrzehnten von Konkurrenten aus den Vereinigten Staaten und Israel besetzt ist. Die Wachstumsraten in diesem Wehrtechnik-Segment, dessen Volumen allein in den Vereinigten Staaten auf mehr als 90 Milliarden Dollar geschätzt wird, sind schon seit Jahren zweistellig. Nicht von ungefähr bewertet Dirk Hoke, Chef von Airbus Defence & Space, die Eurodrohne als industriepolitisch wichtiges Rüstungsprojekt: „Bei unbemannten Flugkörpern drohten wir den internationalen Anschluss zu verlieren“, warnte er schon vor Monaten. „Jetzt haben wir die letzte Chance, noch den Einstieg zu finden.“

Für die Rüstungssparte des deutsch-französischen Konzerns, die bislang mit den technischen Pannen ihrer Fluggeräte, Auftragsschwund oder Stellenabbau in ihren deutschen Werken für Schlagzeilen sorgte, eröffnen sich mit dem ehrgeizigen Projekt weitreichende Perspektiven. Denn die Eurodrohne ist mit einem anderen Großvorhaben der europäischen Rüstungsindustrie direkt verknüpft: dem Bau eines Nachfolgers für die Kampfjets Rafale und Eurofighter, die von deutschen und französischen Streitkräften seit Jahrzehnten genutzt werden. Das von den Militärs in Berlin und Paris forcierte Programm Future Combat Air System (FCAS) soll aus einem neu entwickelten Kampfflugzeug der sechsten Generation bestehen, das von einem Schwarm unbemannter Fluggeräte begleitet wird und sich bei Kampfeinsätzen auf Informationen in einer gemeinsamen Daten-Wolke (Combat Cloud) für die europäischen Streitkräfte stützt.

Während das in den nächsten Jahrzehnten bis zu 100 Milliarden Euro teure FCAS-Projekt auf französischer Seite vom Flugzeughersteller Dassault technisch betreut wird, soll der Part für die Technologie der autonom fliegenden Drohnen den deutschen Herstellern zukommen. Dabei fällt der Rüstungssparte von Airbus die Schlüsselrolle zu. Der Bau der Eurodrohne ist dabei der Auftakt für künftige Aufgaben im anspruchsvollen FCAS-Programm, wenngleich über Details zu Arbeitsteilung oder Patentrechten zwischen den deutschen und französischen Herstellern noch bitter gestritten wird. Für Airbus-Manager Hoke steht jedenfalls fest: Es handelt sich um das „prägendste Hochtechnologieprojekt in der europäischen Rüstungsindustrie der nächsten fünf Jahrzehnte“.