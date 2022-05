Rüstungsindustrie : Das sind die Hochburgen der deutschen Wehrtechnik

„Unternehmen mit Weltruf haben hier ihren Sitz“, heißt es auf der Internetseite der Stadt Oberndorf am Neckar. Das Ende des Kalten Krieges wird als eine „Strukturkrise“ bezeichnet, die die Stadt „dank des fundierten Fachwissens der Einwohner um die Wehr- und Sicherheitstechnik, die Mechanik und die Präzisionstechnik rasch überwunden“ hatte.

Spätestens seit dem Krieg in der Ukraine und der Zeitenwende in der deutschen Rüstungspolitik ist diese „Strukturkrise“ ohnehin vorbei. In Oberndorf war man aber auch vor der Zeitenwende schon stolz auf die Waffenproduktion. Denn die Rüstungsindustrie hat in dem Städtchen, in dem 14.000 Einwohner leben, eine mehr als 200 Jahre lange Geschichte. 1811 zog die Königlich Württembergische Gewehrfa­brik in ein früheres Augustinerkloster ein. Gut 60 Jahre später gründeten die Brüder Mauser, die zuvor in der Gewehrfabrik gearbeitet hatten, die Mauserwerke, übernahmen kurz darauf die Gewehrfabrik und formten daraus ein „Unternehmen mit Weltruf“. Ehemalige Mauser-Mitarbeiter gründeten 1949 den Waffenhersteller Heckler & Koch, der heute noch seinen Sitz in Oberndorf hat. Auch der Rüstungshersteller Rheinmetall betreibt ein Fertigungszentrum namens „Niederlassung Mauser“ in der Stadt.

Bosch als Schwergewicht in Baden-Württemberg

Baden-Württemberg wird zwar eine starke Rüstungsindustrie nachgesagt. Wirtschaftlich fällt der Sektor aber kaum ins Gewicht. Das Wirtschaftsministerium schätzt die Zahl der Angestellten in der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie auf 14.200. Es gibt Werke von Mercedes, die dreimal so groß sind. Das Statistische Landesamt zählt knapp 4000 Beschäftigte bei knapp 40 Herstellern „von Waffen und Munition“, die 756 Millionen Euro im Jahr umsetzen.

Dass die Branche insgesamt jedoch größer ist, zeigt sich daran, dass allein die genehmigten Ausfuhren die Umsätze übersteigen: 2019 wurden in Baden-Württemberg Genehmigungen für Rüstungsexporte im Wert von 2,1 Milliarden Euro erteilt. Heckler & Koch ist zwar international bekannt, aber mit knapp 1000 Mitarbeitern und 300 Millionen Euro Umsatz kein Schwergewicht in der Region. Allein der Bosch-Konzern setzt mit 400.000 Mitarbeitern rund 80 Milliarden Euro im Jahr um.

Da nur wenige deutsche Rüstungshersteller börsennotiert sind, gibt es zur Branche wenig aktuelle Daten. Das führt mitunter dazu, dass Gegner der Rüstungsindustrie über viele Fakten gut informiert sind. Selbst das Wirtschaftsministerium verweist auf eine Erhebung der Informationsstelle Militarisierung. Gut 120 Standorte von Unternehmen, die in der Rüstung aktiv sind, listete 2017 der Rüstungsatlas des in Tübingen ansässigen Vereins auf. Das Wirtschaftsministerium nennt drei regionale Cluster: den Bodenseeraum sowie die Regionen Stuttgart und Ulm.

Am Bodensee finden sich Autozulieferer, die einen kleinen Teil ihrer Umsätze mit militärischen Kunden erzielen. Prominentere Vertreter sind der Motorenhersteller MTU Friedrichshafen, der zum britischen Rolls-Royce-Konzern gehört, sowie ZF Friedrichshafen. Der Getriebeexperte ZF ist mit knapp 160.000 Mitarbeitern einer der weltgrößten Autozulieferer und gehört einer Stiftung der Stadt Friedrichshafen. Zudem haben die Rüstungshersteller Hensoldt, Rheinmetall und Airbus Defence hier Standorte. Sie stellen dort Radare und Sensoren für Kampfjets, Elektronik für Luftüberwachung oder Satelliten her.