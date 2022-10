Rückzug aus Russland : Nissan übergibt alle Beteiligungen für einen Rubel

Aktualisiert am

Nissan zieht einen vorläufigen Schlussstrich unter sein Engagement in Russland. Bild: dpa

Der japanische Autohersteller Nissan hat seine Beteiligungen in Russland für den symbolischen Preis von einem Rubel abgegeben. „Im Zuge der Verhandlungen ist es gelungen, ein Format zu finden, bei dem das Unternehmen seine Betriebsfähigkeit wahrt: die Kernkompetenzen, der Produktionszyklus und die Arbeitsplätze bleiben erhalten – und das sind immerhin 2000 Mitarbeiter des Unternehmens“, sagte Industrieminister Denis Manturow laut einer Pressemitteilung seines Ministeriums am Dienstag.

Die Aktien der russischen Nissan-Tochtergesellschaft werden für einen Rubel an ein staatliches Automobilforschungsinstitut namens NAMI übertragen, teilte Nissan in einer Erklärung mit. Bei dem einmaligen Verlust handelt es sich um eine Prognose auf der Grundlage des aktuellen Wechselkurses, die sich noch ändern kann. Nissan erhält ein sechs Jahre gültiges Rückkaufsrecht.

Auch Mitsubishi erwägt Ausstieg aus Russland

Auch Renault hatte sein russisches Geschäft im Wert von 2,2 Milliarden Euro für einen symbolischen Betrag an NAMI verkauft. Die Entscheidung seines Partners, diesem Beispiel zu folgen, wird das französische Unternehmen weitere 331 Millionen Euro kosten, heißt es in einer Erklärung. Auch Renault hatte sich ein Rückkaufrecht gesichert.

Mitsubishi Motors als drittes Glied der größten formalen Allianz der Automobilindustrie erwägt ebenfalls einen Ausstieg, berichtete die japanische Zeitung Nikkei am Dienstag. Das Unternehmen hat die Produktion in seinem Werk in Kaluga im April eingestellt.