Porsche geht nicht in Formel 1 : „Das kratzt natürlich am Ego“

Rückkehr verschoben: Porsche steigt vorerst nicht wieder in die Formel 1 ein, in den Achtzigerjahren drehte Alain Prost in einem McLaren TAG Porsche seine Runden. Bild: Interfoto

Oliver Blume steht erst seit einer Woche an der Spitze des Volkswagen-Konzerns – und muss schon einen empfindlichen Rückschlag wegstecken. Die geplante Formel-1-Partnerschaft zwischen Red Bull und Porsche, deren Abschluss eigentlich nur noch als Formsache galt, ist gescheitert. Das teilte der Stuttgarter Sportwagenbauer am Freitag mit. Die Nachricht ist für Blume und den VW-Konzern heikel und platzt in eine heiße Phase, auch wegen des Börsengangs von Porsche, den der Mutterkonzern Volkswagen Anfang der Woche beschlossen hatte. Blume ist in Personalunion auch Porsche-Chef.

Christian Müßgens Wirtschaftskorrespondent in Hamburg. Folgen Ich folge Henning Peitsmeier Wirtschaftskorrespondent in München. Folgen Ich folge Gustav Theile Wirtschaftskorrespondent in Stuttgart. Folgen Ich folge



Der Sportwagenhersteller und der Rennstall des österreichischen Brause-, Sport- und Medienkonzerns hatten monatelang verhandelt und die geplante Kooperation sogar schon in diversen Ländern bei den Kartellaufsehern zur Prüfung vorgelegt. Auch die Kommunikation war schon vorbereitet, beim deutschen Patent- und Markenamt hatte Porsche sich eine Wortmarke für den Einstieg gesichert. Es wäre nach mehr als drei Jahrzehnten eine spektakuläre Rückkehr in die Königsklasse des Motorsports gewesen.