Aufseher werden kritischer, wenn US-Banken eigene Aktien zurückkaufen. Viele Institute in Europa wie HSBC beginnen damit erst. Auch die Deutsche Bank und die Commerzbank erhöhen nicht nur die Dividende. Was steckt dahinter?

Nachdem die Gewinne europäischer Banken vor allem dank der seit gut einem Jahr gekletterten Zinsen oft deutlich gestiegen sind, wollen sie einen Teil des Ertrags an die Aktionäre weiterreichen. Nur ein Beispiel dafür ist die britische Bank HSBC, die in dieser Woche über eine Verdoppelung ihres Nettogewinns im ersten Halbjahr auf 18 Milliarden Dollar informierte. Der Vorstand um den Vorsitzenden Noel Quinn rechnet nun für 2023 und 2024 mit einer Eigenkapitalrendite zwischen 10 und 20 Prozent. Die Aktionäre sollen die gute Ertragslage direkt im Geldbeutel spüren.

HSBC, die als größte europäische Bank gilt, allerdings auch tiefe Wurzeln in Asien hat, plant, die Hälfte des Gewinns des Jahres 2023 an die Aktionäre auszuschütten. Neben einer erhöhten Dividende stellt HSBC 2 Milliarden Dollar für den Rückkauf eigener Aktien bereit. Damit folgt HSBC Beispielen aus den USA.

Dort hat die viertgrößte Bank Wells Fargo in dieser Woche angekündigt, eigene Aktien für 30 Milliarden Dollar zurückzukaufen. Die Bank mit Sitz in San Francisco erschütterten in den vergangenen Jahren einige Skandale, so eröffnete sie etwa 3,5 Millionen Konten ohne Zustimmung und Wissen ihrer Kunden.

Doch langsam fasst Wells Fargo wieder Tritt. Im zweiten Quartal 2023 verdiente die Bank fast fünf Milliarden Dollar und damit rund 57 Prozent mehr als vor einem Jahr. Selbst die zuletzt vom Erfolgspfad abgekommene US-Bank Goldman Sachs erhöht die Dividende – die Quartalsgewinne geben es trotz Rückgängen her. Denn weitere Eigenkapitalpolster sind derzeit kaum gefragt. Dazu später mehr.

Warum Bankvorstände Aktienrückkäufe mögen

Wenn Bankvorstände Gewinne auskehren, bevorzugen sie Aktienrückkäufe im Vergleich zu Dividendenzahlungen aus mehreren Gründen: Der Umfang und damit auch das Ende der Aktienrückkäufe ist klar umrissen, sie werden gestoppt, sobald die dafür bereitgestellte Summe aufgebraucht ist. Falls sich die Profitabilität der Bank verschlechtert, wird das Aktienrückkaufprogramm zeitlich gestreckt und kein neues aufgelegt.

Das ist gesichtswahrender als die Kürzung der Dividende. Außerdem werden die zurückgekauften Aktien eingezogen, das für das Geschäft eingesetzte Eigenkapital verringert sich also. Bleibt der Jahresgewinn gleich, wird er auf weniger Aktien verteilt. Die Eigenkapitalrendite steigt also bei gleichbleibendem Gewinn.

Amerikanische Banken spielen von den Gewinndimensionen bekanntlich in einer anderen Liga als europäische Kreditinstitute, allen voran der Marktführer J.P. Morgan Chase. Diese Bank verdiente 2022 nach Steuern 35 Milliarden Dollar. Im zweiten Quartal 2023 waren es nun 14,5 Milliarden Dollar, 67 Prozent mehr als in der Vorjahresperiode. Die Eigenkapitalrendite von J.P. Morgan stieg auf mehr als 20 Prozent. Von den Eigenkapitalrenditen von J.P Morgan als auch von HSBC können deutsche Banken nur träumen.

Die Commerzbank gab am Freitag einen Nettogewinn von 1145 Millionen Euro für das erste Halbjahr 2023 bekannt. Damit hat das Institut einen lange nicht gesehenen Spitzenwert von rund 8 Prozent in der Nettoeigenkapitalrendite erreicht. Nachdem die Commerzbank schon zwischen Mitte Februar und Anfang Juni für 122 Millionen Euro eigene Aktien zurückgekauft hat, will sie nun eine noch größere Summe dafür bereitstellen. Mit einem Kursgewinn von 60 Prozent seit einem Jahr ist die Commerzbank-Aktie, die im Februar 2023 die Rückkehr in den Dax schaffte, die beste unter den vierzig Dax-Werten.

Auch die Deutsche Bank ist gerade durchaus erfolgreich, sie verdiente 2022 rund 5,5 Milliarden Euro, so viel wie seit Ausbruch der Finanzkrise nicht mehr. Im zweiten Quartal 2023 waren es nun 940 Millionen Euro, 22 Prozent weniger als im Vorjahresquartal. Doch die Nachsteuerrendite betrug nur 5,4 Prozent. Die Aktienkursentwicklung hält mit der von der Commerzbank und auch mit der von J.P. Morgan Chase nicht Schritt. Der Aktienkurs der US-Bank hat seit einem Jahr um 38 Prozent auf 159 Dollar zugelegt. Der Aktienkurs der Deutschen Bank stieg im gleichen Zeitraum um 17 Prozent auf aktuell knapp 10 Euro. Damit liegt der Börsenwert der Deutschen Bank noch deutlich unter dem des bilanzierten Eigenkapitals. Dieses sogenannte Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) beträgt bei der Deutschen Bank rund 0,3, bei der Commerzbank ist es ähnlich niedrig.