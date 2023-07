Rammstein erregt gegenwärtig die Gemüter. Seit Frauen über Übergriffe durch den Sänger der Musikgruppe, Till Lindemann, berichten, was dieser zurückweist, ist die Musikbranche im Alarmzustand. Wer mit dem erfolgreichen deutschen Musikexport je zu tun hatte, wird nachdenklich. Einer, der mit Rammstein zusammengearbeitet hat, ist Rudi Dolezal. Der österreichische Regisseur hat der Gruppe mit dem Videoclip zum Titel „Engel“ vor fast drei Jahrzehnten zum internationalen Durchbruch verholfen.

Dolezal würde wieder mit Rammstein drehen, wie er im Gespräch mit der F.A.Z. sagt: „Es kommt auf den Song an.“ Er spricht von Vorverurteilung nicht nur eines Sängers, wiewohl es eine Verdichtung an Indizien gibt. Zugleich gratuliert Dolezal allen Frauen, die den Mut haben, an die Öffentlichkeit zu gehen. Unabhängig davon sieht er das Werk von Rammstein ganzheitlich und verweist auf die Leistung der Gruppe und ihren Erfolg – etwa in New York: „Zweimal Madison Square Garden ausverkauft“. Dennoch hält er nicht nur die juristische Beurteilung für wichtig, sondern auch die moralische.