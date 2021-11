Finanzinvestoren : Die alte Private-Equity-Garde tritt ab

David Rubenstein hat heutzutage seine eigene Gesprächssendung: Im Fernsehkanal des Finanznachrichtendienstes Bloomberg befragt der Ko-Gründer und frühere Ko-Chef des Private-Equity-Hauses Carlyle prominente Politiker und Manager – in der „David Rubenstein Show“. In der Selbstdarstellung lässt er sich, offensichtlich kokettierend, bei der vorbereitenden Arbeit vor seinem Küchentisch filmen, der bedeckt ist mit Zeitungen, Dokumenten, jeder Menge Papier. Sein „Archivsystem“. „Einen großen Teil der vergangenen drei Jahrzehnte habe ich mich als Investor betätigt“, sagt Rubenstein dann. „Die höchste Berufung der Menschheit – so habe ich oft gedacht – ist Private Equity. Dann habe ich angefangen, Interviews zu führen.“

Ein typischer Rubenstein, denn der 72 Jahre alte Mit-Pionier der Beteiligungsbranche ist ein guter Redner mit Sprachwitz und gelegentlicher Selbstironie. Er zeigt glänzend das Große und Ganze in Politik und Wirtschaft auf – regelmäßig zum Beispiel auf der SuperReturn, dem Leitkongress der Private-Equity-Branche in Berlin, wo seine Auftritte zu den erhellendsten gehören. Er analysiert dann Konjunkturaussichten und globale Einkommens- und Vermögensungleichheit (bei eigenem Milliardenvermögen), sorgt sich über mögliche Blasen an den Märkten, über die Schulden der Vereinigten Staaten und Chinas. Auch bei der diesjährigen Messe, die am Freitag zu Ende ging, trat er wieder auf. „Was sind die wichtigsten geopolitischen und wirtschaftlichen Fragen, denen sich die westliche Welt jetzt gegenübersieht?“, so das gewohnt breite Thema des Vortrags.

Die alte Generation zieht sich zurück

Rubenstein ist ein Beteiligungsmanager aus der großen Gründergeneration, die sich aus dem Tagesgeschäft zurückgezogen hat und sich nun den großen Zusammenhängen widmet. Vor vier Jahren gab er die operative Führung bei Carlyle ab. Nach ihrem Abschied aus den Details der Deal-Arbeit können die sonst so hartgesottenen Finanzprofis philosophisch werden, sogar melancholisch – vor Jahren einmal an Guy Hands zu sehen, Gründer von Terra Firma. Als Steuerflüchtling in der Öffentlichkeit umstritten, aber in der eigenen Branche geachtet, sprach der vormalige Investmentbanker vom Ende einer fünfzig Jahre währenden goldenen Ära, vom bedrohten Frieden und der Zukunft Europas nach dem Brexit. Und dass man als Mann in den Fünfzigern nicht mehr jung sei – nicht mehr viel Zeit habe, zu tun, was man wirklich tun wolle.

Die ganz Großen des Geschäfts sind etwas zögerlich geworden, bei der SuperReturn aufzutreten. Dieses Jahr, im ersten Zusammentreffen zu Pandemiezeiten, war der Kongress spürbar weniger prominent besetzt als sonst. Im Veranstaltungshotel und in der Umgebung trafen wie gewohnt Beteiligungsmanager ihre Geldgeber, auf Netzwerkpartys wurden die Kontakte gepflegt. Aber die alte Garde ist dabei, sich zurückzuziehen – auf der Messe wie in der Branche insgesamt.

Der Moment des Rücktritts ist gekommen

Dies zu einer Zeit, in der Private Equity immer stärker an Bedeutung gewinnt. Die Geldtöpfe für die Übernahmen werden immer größer. Eine Reihe Beteiligungsgesellschaften ist inzwischen selbst an der Börse notiert, die Aktienkurse der Schwergewichte haben in den vergangenen drei Jahren stark zugelegt. Bei Carlyle führt seit Anfang 2018 Kewsong Lee die Zügel. Beim – ebenfalls amerikanischen – Konkurrenten Apollo hat sich Leon Black zurückgezogen, Mitgründer und lange Zeit zentrale Figur der Beteiligungsgesellschaft – wobei hier ein Sonderfaktor den Ausschlag gegeben haben dürfte, denn Black wird seine Bekanntschaft und Geschäftsbeziehung mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Ep­stein zum Vorwurf gemacht. Sein Nachfolger ist Marc Rowan, ebenfalls Mitgründer, aber in der öffentlichen Wahrnehmung immer hinter Black stehend. Das Private-Equity-Haus TPG kündigte im Mai an, Jon Winkelried werde alleiniger Vorstandsvorsitzender, Ko-Gründer Jim Coulter nimmt jetzt eine kleinere Rolle ein.