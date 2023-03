Die RTL Group berichtet über Rekorde und Vorstandschef Thomas Rabe spricht mit Blick auf 2022 von einem „erfolgreichen Jahr“, in dem man einen Umsatzrekord erzielt und die Wettbewerber noch weiter hinter sich gelassen habe. Rabe ist gleichzeitig Vorstandsvorsitzender des Medienkonzerns Bertelsmann, der gut 76 Prozent der Anteile an der börsennotierten RTL Group hält. Er werde von den Aufsichtsräten von RTL wie auch von Bertelsmann uneingeschränkt unterstützt, sagte er auf die Frage, ob er die Rückendeckung der Eigentümerfamilie von Bertelsmann rund um Liz Mohn habe, und ergänzte: „Ich bin mit mir vollkommen im Reinen.“

Susanne Preuß Wirtschaftskorrespondentin in Hamburg.





Die Rückschläge für Rabes Strategie indes sind nicht zu übersehen. Wesentlicher Pfeiler ist die Bildung von sogenannten „nationalen Medien-Champions“. Grundlage dafür war in Frankreich wie auch in den Niederlanden die Fusion mit anderen Fernsehsendern, die von den Kartellbehörden aber untersagt wurden. Dass die Vorhaben mehr als ein Jahr lang geprüft wurden, interpretiert Rabe als Hinweis darauf, dass die Kartellämter möglicherweise doch um die Definition der relevanten Werbemärkte gerungen hätten, die seiner Ansicht nach weit über das Fernsehgeschäft hinausgehen. „Wir sehen erhebliche Substitutionseffekte im täglichen Geschäft“, ergänzte er. Auch Studien hätten das belegt.

„Die Marktkonsolidierung wird früher oder später auch kommen“, sagte Rabe in einer Telefonkonferenz mit Journalisten, künftig werde es eben eher um kleinere Akquisitionen und Kooperationen gehen. RTL sei auch offen für Kooperationen mit Pro Sieben Sat.1. Weitere Übernahmeversuche im TV-Geschäft bezeichnete Rabe angesichts der Haltung der Kartellämter selbst als tollkühn.

Stellenabbau beginnt in 6 bis 8 Wochen

Das Hamburger Verlagshaus Gruner + Jahr sollte als wesentlicher Bestandteil des deutschen Medien-Champions bei RTL Deutschland integriert werden. De facto wird die Verlagsgruppe nun zerschlagen. 700 Vollzeitstellen werden gestrichen. Der Prozess soll in 6 bis 8Wochen beginnen, wie Rabe ankündigte. Dutzende Titel werden entweder eingestellt oder verkauft. Für die Integration ins Streaming-Geschäft bleiben einzig Stern, Stern Crime, Geo und Capital, die in einer App namens Stern+ zu einem digitalen Angebot ausgebaut werden sollen.100.000 zahlende Kunden sind die Zielmarke für das Angebot. Dabei wird sich Stern+ mit der Streaming-App RTL+ überlappen, die ebenfalls mit einer Lese-Funktion ausgestattet werden soll. Nachdem es in der technischen Umsetzung des Streaming erhebliche Probleme gab, stellt Rabe den Start der auch zum Lesen geeigneten App nun für dieses Jahr in Aussicht.

„Wir bieten den Kunden crossmediale Reichweite und erreichen nahezu jeden Haushalt“, betonte Rabe mit Blick auf die Werbeerlöse, die für RTL rund die Hälfte der Einnahmen ausmachen. Vor allem der Werbemarkt in Deutschland schwächelt momentan. Bei einem Marktrückgang um 8 bis 9 Prozent habe RTL Deutschland den Marktanteil gehalten, betonte Rabe. Der Konzernchef hat im vorigen Sommer auch die Führung von RTL Deutschland vorübergehend übernommen, um die zahlreichen Krisen – befeuert durch Ukrainekrieg, Energiekrise und Inflation – selbst aktiv managen zu können, wie er damals sagte. Bis Ende des Jahres werde man die Führungsposition voraussichtlich neu besetzt haben, kündigte er jetzt an.

200 Millionen Euro Verlust durch Streaming

Konzernweit setzt RTL auf Streaming als Wachstumsgeschäft. Vorläufig ist das aber ein Verlustgeschäft. Mit 200 Millionen Euro Minus rechnet Rabe in diesem Jahr. Im vorigen Jahr sind die Anlaufverluste noch von 166 auf 233 Millionen Euro gestiegen, bei einem Umsatz von 267 Millionen Euro. Die Investitionen in Inhalte für die App sollen von zuletzt 300 Millionen Euro mittelfristig auf 600 Millionen Euro jährlich steigen.

Die Zahl der Streaming-Abonnenten der RTL Group nahm im vergangenen Jahr um 44 Prozent auf 5,5 Millionen zu. Das Wachstum sei auch im ersten Quartal weitergegangen, betonte Rabe. In Deutschland ist die Telekom ein wichtiger Vertriebspartner für RTL+. Die Einnahmen über diese Abos als Teil des Magenta-Tarifs seien kurzfristig nicht so hoch wie selbst generierte Abonnements, räumte der RTL-Chef ein. Dafür sei die Kündigungsrate niedriger, sodass der sogenannte „lifetime value“, also die Einnahmen auf lange Sicht, vergleichbar sei.

Ebenfalls auf Wachstum programmiert ist das unter dem Namen „Fremantle“ zusammengefasste Geschäft mit Inhalten, also die Produktion von Filmen, Unterhaltungssendungen und Dokumentationen für den eigenen Bedarf und Dritte. Die Sparte sei nach einigen Akquisitionen „auf dem besten Weg“, das für 2025 avisierte Umsatzziel von 3 Milliarden Euro zu erreichen, so Rabe.

8 Milliarden Euro Umsatz angepeilt

Wegen des starken Wachstums von Streaming und Produktionsgeschäft sei er zuversichtlich, in den nächsten Jahren mit der RTL Group einen Umsatz von 8 Milliarden Euro zu erreichen, sagte Rabe. Für dieses Jahr sei die Prognose wegen der volatilen wirtschaftliche Lage schwierig, aber er erwarte einen Umsatzzuwachs auf 7,3 bis 7,4 Milliarden Euro. Im vergangenen Jahr schaffte RTL 7,22 Milliarden Euro Umsatz, was einem organischen Wachstum von 1,6 Prozent entspricht. Ursprünglich hatte RTL schon im Jahr 2022 einen Umsatz von bis zu 7,5 Milliarden Euro erzielen wollen.

Für das Ergebnis orientiert sich die RTL Group am „Adjusted Ebitda“, einem operativen Ergebnis, das Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Sondereffekte außen vor lässt. Dieser Ergebniswert ging im vergangenen Jahr um sechs Prozent auf knapp 1,083 Milliarden Euro zurück. Die Prognose für dieses Jahr geht von einem weiteren Rückgang in der Spanne von 1,0 bis 1,05 Milliarden Euro aus.

Das Konzernergebnis sackte im vorigen Jahr von 1,454 Milliarden Euro auf 766 Millionen Euro ab. Die Aktionäre sollen eine Dividende von 4 Euro bekommen, nach 5 Euro im Vorjahr.