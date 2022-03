Ex-Politiker : Ronald Pofalla verlässt die Deutsche Bahn

Überraschung im Topmanagement der Deutschen Bahn: Ronald Pofalla, für die Infrastruktur zuständiges Vorstandsmitglied, verlässt den Konzern Ende April. Das kündigte das Staatsunternehmen am Dienstagmorgen an. Der Schritt erfolge „auf eigenen Wunsch“, hieß es. Pofalla sprach von „persönlichen Gründen“. „Nach mehr als sieben Jahren im Unternehmen ist es an der Zeit, zu meinem nächsten Lebensabschnitt aufzubrechen“, erläuterte der 62-Jährige. Aufsichtsratschef Michael Odenwald bedankte sich für die „sehr gute Zusammenarbeit“ in den vergangenen Jahren. „Die Beweggründe von Herrn Pofalla kann ich gut verstehen. Dennoch ist seine Entscheidung bedauerlich“, fügte er hinzu.

Thiemo Heeg Redakteur in der Wirtschaft.



Pofalla kam im Januar 2015 zur Bahn. Seit 2017 ist er zuständig für den Bereich Infrastruktur. Damit war er eines der einflussreichsten Mitglieder im Topmanagement des Unternehmens. Vorstandschef Richard Lutz nannte ihn einen „geschätzten Kollegen weit über die DB hinaus“. Er habe die Strategie „Starke Schiene“ maßgeblich mitgestaltet. Früh habe er die Chancen der Digitalisierung für die Schiene erkannt und wichtige Weichen gestellt. Zuletzt hatte Pofalla umfangreiche Milliarden-Bauprogramme für die Eisenbahn in Deutschland angekündigt. Die Bahn baut derzeit so eifrig wie nie, weil die Schieneninfrastruktur in Teilen marode ist.

Pofalla kam aus der Politik zum Unternehmen. Der studierte Sozialpädagoge und Jurist saß von 1990 bis 2014 für die Union im Bundestag. Von 2002 bis 2004 war er Justiziar der CDU/CSU-Fraktion, von 2005 bis 2009 Generalsekretär der CDU. 2009 wurde er Chef des Bundeskanzleramtes und Bundesminister für besondere Aufgaben. Damit galt er als einer der engsten Vertrauten von Bundeskanzlerin Angela Merkel. 2015 wechselte er schließlich zur Deutschen Bahn, zunächst als Generalbevollmächtigter für politische und internationale Beziehungen. Sein rascher Wechsel aus der Spitzenpolitik in die Wirtschaft stieß seinerseits auch auf Kritik.

Der Weggang Pofallas kommt einerseits zum jetzigen Zeitpunkt überraschend. Andererseits fragten sich viele Beobachter in Berlin, ob der Manager mit CDU-Ticket unter der neuen Ampel-Regierung im hochpolitischen Unternehmen DB noch über ausreichend politischen Rückhalt verfügt. Auch die Zukunft von Bahnchef Richard Lutz wurde in diesem Zusammenhang hinterfragt.