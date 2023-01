Hersteller der Panzer-Motoren : „Gibt es Aufträge, stehen wir mit heruntergelassenen Hosen da“

Der Ort, an dem sich die Verteidigungsfähigkeit Europas mitentscheidet, atmet Rüstungs- und Industriegeschichte wie wenige sonst. Von hier kamen die Zeppeline, einst standen hier die Dornier-Werke. Die Motoren für die inzwischen historischen Porsche-Traktoren wurden am Ufer des Bodensees gefertigt, der an diesem Tag Ende Januar ruhig unter dem wolkenverhangenen Himmel liegt. Ein paar Touristen schippern mit der Fähre von Romanshorn in der Schweiz nach Friedrichshafen in Deutschland. Zwei Grenzpolizisten erwarten die Fähre und picken sich einen Fahrgast heraus.

Im Zweiten Weltkrieg wurde die Stadt weitgehend zerstört, weil ZF Friedrichshafen und Maybach-Motorenbau wichtige Lieferanten für die Wehrmacht waren. Maybach heißt inzwischen MTU und gehört als Rolls-Royce Power Systems zum britischen Industriekonzern Rolls-Royce , der nichts mehr mit der Automarke zu tun hat. Ein wichtiger Zulieferer für die deutschen Streitkräfte ist MTU (nicht zu verwechseln mit dem Münchner Konzern MTU Aero Engines) weiterhin.

Das Unternehmen fertigt die Motoren für alle wichtigen deutschen Panzer: den Leopard 1 und 2, den Boxer, den Marder, den Puma, selbst für die Panzerhaubitze 2000. Zu den Kunden zählen laut einem Sprecher diverse wichtige Rüstungskonzerne: KMW und Rheinmetall aus Deutschland, Hyundai Rotem und Hanwha Defence aus Südkorea, KNDS/Nexter aus Frankreich. Auch General Dynamics aus den USA, der Produzent des Abrams-Panzers, steht auf der illustren Kundenliste.

Rolls-Royce als „brennende Plattform“

Doch ausgerechnet an dieser Schlüsselstelle der deutschen Rüstungsindustrie könnte nun Ungemach drohen, heißt es in Unternehmenskreisen und aus der örtlichen Politik. Denn sollte die Bundesregierung tatsächlich irgendwann beginnen, Rüstungsgüter nachzubestellen, muss MTU die Produktion schnell hochfahren. Auch wenn das Unternehmen mit den Panzermotoren gutes Geld verdienen dürfte, ist offen, ob das gelingt.

Der Hauptgrund dafür ist die brenzlige Lage des Mutterkonzerns Rolls-Royce. Der 119 Jahre alte Konzern steht vor einem tiefgreifenden Umbau, wie der neue Vorstandschef Tufan Erginbilgic in einer internen Ansprache vergangene Woche vor Tausenden Mitarbeitern angekündigt hat. Seine Rede enthielt drastische Warnungen. Rolls-Royce nannte er „eine brennende Plattform“, die laufend Geld mit Investitionen verliere. Ein Programm zur Steigerung von Effizienz und Gewinnen sei „unsere letzte Chance“. Dies hätten Gespräche mit Investoren ergeben.

Das größte Sorgenkind ist das Kerngeschäft des Industriekonzerns: Triebwerke für die zivile Luftfahrt, die das Unternehmen vermietet. Je mehr Stunden die Flugzeugmotoren fliegen, desto mehr Geld kommt rein. Die Corona-Pandemie, als der Flugverkehr lahmgelegt wurde, brachte für Rolls-Royce große Einbußen. Die Zahlen zum Geschäftsjahr 2022 werden Ende Fe­bruar bekannt gegeben.

Auch in Friedrichshafen hat ein neuer Chef übernommen

Doch die Probleme des Konzerns sind noch älter. Analysten verweisen auf die seit Jahren chronisch schlechte Kursentwicklung. Die Rolls-Royce-Aktie hat in den vergangenen fünf Jahren fast zwei Drittel an Wert eingebüßt, nicht nur wegen der Pandemie. In den vergangenen drei Monaten hat sich der Kurs etwas erholt, weil China sich nach den Corona-Lockdowns wieder öffnete. Das hat den Langstreckenflugverkehr belebt.

Im Konzern befürchten jedoch manche, dass London Friedrichshafen ausquetscht, um seine finanzielle Lage zu verbessern. Die Vorgaben des Mutterkonzerns seien nur zu erreichen, wenn man sämtliche Investitionen herunterfahre, sagt MTU-Betriebsratschef Thomas Bittelmeyer der F.A.Z. „Wenn es Panzeraufträge gibt, stehen wir mit heruntergelassenen Hosen da.“ Man verfüge über „gut gefüllte Auftragsbücher“ und stehe bereit, „zusätzlich entsprechende Aufträge von der Bundesregierung zu bearbeiten, [wir] halten uns an unsere Zusage, die Produktionskapazitäten entsprechend des Auftragsvolumens anzupassen“, teilt der Sprecher mit.

In Friedrichshafen hat, genauso wie in London, mit Jörg Stratmann kürzlich ein neuer Chef das Ruder übernommen. Beide Unternehmen prüften unter den neuen Chefs gerade ihr Geschäft und ihre Abläufe, „um die finanzielle Performance zu verbessern“, beantwortet ein MTU-Sprecher die Frage, welchen Beitrag Friedrichshafen zum Sparkurs leisten soll. Die Überprüfung basiere auf den Prioritäten des Mutterkonzerns.