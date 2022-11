Roland Berger im Interview : „Olaf Scholz ist kein guter Krisenmanager“

Herr Berger, Sie haben vor 55 Jahren Ihre Unternehmensberatung gegründet. Haben Sie jemals in dieser Zeit eine solche Ansammlung von Krisen erlebt?

Ich kann mich an die Nachkriegszeit in Deutschland erinnern, als alles upside down war. Da war ich erst Schüler, dann Student. Dieses Mal reichen die Krisen vom Krieg über die Inflation bis zum Klimawandel. Man kann also sagen, wir haben nichts ausgelassen!

Wie kann die deutsche Wirtschaft damit fertig werden?

Deutschland ist die drittgrößte Wirtschaft der Welt. Sie hat einen idealen industriellen Branchenmix, um den uns viele andere Nationen beneiden, und unsere Manager gehören zu den besten der Welt. Das sind gute Voraussetzungen für die globale Wettbewerbsposition un­seres Landes. Es gibt aber strukturelle Schwächen, die uns in der Krise nun umso mehr zu schaffen machen.

Welche sind das?

Als erstes die Digitalisierung: Hier haben wir in der Infrastruktur wie in ihrer An­wendung noch viel zur Weltspitze aufzuholen. Ein zweites Problem ist der – vor allem seit der Pandemie – ständig wachsende Staatseinfluss auf die Wirtschaft mit damit einhergehenden bürokratischen Hindernissen, Innovations- und Produktivitätsschwächen. Bei der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung liegt Deutschland weltweit im letzten Drittel. Dazu kommen die weltweit höchsten Energiekosten, zudem höhere Arbeitskosten und Steuern als die unserer Wettbewerber. Nur durch die Globalisierung ihrer Wertschöpfungsketten können unsere Unternehmen im weltweiten Wettbewerb mithalten.

Da gibt es einiges zu tun für die Bundesregierung . . .

. . . und die managt die Krise nicht gut. Die Arbeit der Bundesregierung verdient bestenfalls die Note 4 plus. Olaf Scholz, unser Kanzler, trifft weder rechtzeitig klare Entscheidungen, noch kommuniziert er verständlich oder gar überzeugend. Seine Richtlinienkompetenz er­schöpft sich im Herbeiführen von Kompromissen zwischen seinen beiden Koalitionspartnern. Er ist kein guter Krisenmanager. Kein Vergleich zu Helmut Schmidt.

Was läuft denn so schlecht?

Nehmen Sie doch nur mal die Energieversorgung! Der Hauptschaden, den der Ukrainekrieg für Deutschland mit sich bringt, ist der Wegfall der preisgünstigen Gaslieferungen aus Russland, die durch teure Energie­­importe aus anderen Teilen der Welt ersetzt werden müssen. Den Energiemangel kann man nur beseitigen, indem man das Angebot erhöht, nicht durch „Energiepreisbremsen“. Fracking funktioniert in den USA umweltverträglich, ist bei uns aber verpönt. Und die Verlängerung der Atomkraft bis zum nächsten Frühjahr ist ein fauler Kompromiss zur Gesichtswahrung der Grünen.

Die Grünen setzen die Energiesicherheit des Landes aufs Spiel?