Roland-Berger-Chef Stefan Schaible : „Man muss auch mal die Klingen kreuzen“

Vor einem Jahr hieß es: Roland Berger denke über einen Börsengang nach. Seither hat man nichts mehr davon gehört. Sind die Pläne beerdigt?

Wir lassen uns alle Optionen offen. Wir sind in den vergangenen Jahren sehr stark gewachsen, und wir wollen weiter expandieren. Es geht jetzt erst mal darum, unsere internen Strukturen weiter zu verbessern. Dafür wollen wir unter anderem auch unsere Rechtsform ändern. Wir wollen von einer GmbH zu einer Kommanditgesellschaft auf Aktien werden. Ob wir später irgendwann einen Schritt an die Börse gehen, halten wir uns als eine von verschiedenen Optionen offen. Im Moment ist der Kapitalmarkt nicht attraktiv, etliche Börsengänge wurden abgesagt, daher steht das bei uns auch nicht auf der Agenda.

Sie sind also zu groß geworden für die alte Rechtsform der GmbH?

So ist es. Allein im vergangenen Jahr ist unser Umsatz um rund 18 Prozent gewachsen, während der Beratermarkt nur um knapp 10 Prozent zugelegt hat. In diesem Jahr wollen wir beim Umsatz erstmals die Milliardenmarke knacken. In fünf Jahren wollen wir anderthalb Milliarden Umsatz erreichen. Die GmbH stößt da technisch an ihre Grenze. Nur ein Beispiel: Sobald wir irgendwo auf der Welt einen Mitarbeiter zum Partner ernennen, brauchen wir einen deutschen Notar. Das ist sehr umständlich. Wir haben alleine in den vergangenen eineinhalb Jahren 80 neue Partner an Bord geholt.