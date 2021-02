Lebensmittel : Ritter Sport verkauft eine Schokolade, die nicht so heißen darf

Ein süßer Trost aus Schokolade ist in der Pandemie begehrt wie nie. Ritter Sport aber bringt jetzt ein Produkt ganz ohne Zucker auf den Markt – und nennt es „Cacao y Nada“, weil es komplett aus der Kakaofrucht hergestellt wird. Sogar die Süße kommt nicht aus Zucker, sondern aus der Frucht, von der die Kakaobohnen umhüllt werden. Was spannend klingt, hat einen Haken: „Schokolade“ darf Ritter dieses neue Produkt nicht nennen, weil die deutsche Kakaoverordnung keine Schokolade ohne Zucker kennt.

Für Andreas Ronken ist das unfassbar: „Das ist absurd“, sagt der Chef des schwäbischen Schokoladen-Herstellers mit Blick auf das Lebensmittelrecht: „Wenn Wurst aus Erbsen sein darf, braucht Schokolade auch keinen Zucker. Aufwachen! Das ist die neue Realität.“ Ritter Sport könnte die Schranken der Kakaoverordnung leicht umgehen, räumt man dort indes ein – denn eine Prise Zucker im Produkt würde genügen, und schon könnte es Schokolade genannt werden. Insofern nutzt das Familienunternehmen die Regelung auch für eine entsprechende Öffentlichkeitswirkung. „Unser Lebensmittelrecht muss mit Innovationen dieser Art Schritt halten.“

Wer probieren will, ob „Cacao y Nada“ wie Schokolade schmeckt oder ganz anders, muss wahrscheinlich Glück haben – denn die erste Kakaotafel dieser Art wird nur in einer Mini-Auflage von 2300 Stück auf den Markt kommen, erhältlich entweder online oder im Fabrikverkauf am Unternehmenssitz in Waldenbuch. Der Preis ist mindestens ebenso exklusiv wie die limitierte Stückzahl: Jede Tafel kostet 4,99 Euro, und sie wiegt nur 57 Gramm.

Ritter Sport stellt die Produktinnovation unterdessen auch als Akt der Nachhaltigkeit dar. Das Familienunternehmen, das wohl als einziger großer Schokoladenproduzent einen Teil des verwendeten Kakaos auf einer eigenen Plantage in Nicaragua anbaut, verweist darauf, dass normalerweise nur die Kakaobohnen verwendet werden, während das weiße, glibberige Fruchtfleisch unter der harten Schale auf den Abfall kommt. Der Kakaosaft fließe bei der Fermentation einfach ab, obwohl er fruchtig-süß, ähnlich wie Litschi schmecke. Auf der Farm „El Cacao“ werde der Saft jetzt aufgefangen, gefiltert und pasteurisiert. Die Süße daraus zu gewinnen, sei relativ aufwendig, woraus der zumindest anfänglich hohe Preis resultiere, heißt es bei Ritter. Einen Innovationsschritt hat das Lebensmittelrecht aber schon gemacht: das Fruchtfleisch ist mittlerweile als Lebensmittel in der EU zugelassen.