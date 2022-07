Riese und Müller : E-Bike-Pioniere mit Federung

Für die neuesten Konsumtrends oder für die aktuellste Managementmode hat bei Riese und Müller offenbar niemand viel übrig. Dennoch, oder möglicherweise gerade deswegen, ist das Unternehmen mit Sitz in Mühltal östlich von Darmstadt inzwischen einer der führenden und innovativsten Hersteller von teuren Elektrofahrrädern am deutschen Markt. 2012 hatte Riese und Müller gut 70 Mitarbeiter beschäftigt, inzwischen sind es 850, und weitere 60 werden gerade gesucht. Das gerade 2019 bezogene Werksgelände an den Ausläufern des Odenwaldes wird bei der gegenwärtigen Entwicklung schon 2023 seine Kapazitätsgrenze erreichen – trotz der bereits begonnenen Erweiterungsbauten. Daher plant Riese und Müller schon eine weiteren Standort nördlich von Darmstadt.

Tobias Piller Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Das stürmische Wachstum wird so weitergehen, sagt Sandra Wolf, ohne dabei den leisesten Zweifel zu zeigen. Wolf ist Geschäftsführerin des Unternehmens, zusammen mit den beiden Gründern Markus Riese und Heiko Müller. „Für weiteres Wachstum gibt es gute Gründe“, sagt Wolf. „Die Menschen machen die Erfahrung, dass es in den Innenstädten mit den Autos so nicht weitergeht, ganz unabhängig davon, ob sie mit Verbrennermotoren oder elektrisch fahren. Sie verändern ihren Lebensstil und verzichten auf das Auto, und das nicht nur in den klassischen Fahrradstädten.“ Während der Pandemie habe Fahrradfahren auch noch ein Gefühl der Sicherheit vermittelt, und danach seien viele diesem neu entdeckten Verkehrsmittel treu geblieben. Schließlich gebe es Städte wie Paris, die mit dem Plan, Autos großflächig aus dem Zentrum zu verbannen, Interesse und Möglichkeiten für das Fahrrad vergrößerten.