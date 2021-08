Unternehmensberater : Riemensperger hört bei Accenture auf

Aktualisiert am

Wechsel an der Spitze des Deutschlandgeschäfts von Accenture: Der langjährige Chef Frank Riemensperger zieht sich zurück. Die Nachfolge ist entschieden.

Die Deutschland-Sparte der Unternehmensberatung Accenture bekommt eine neue Chefin: Ab September soll die 47 Jahre alte Christina Raab die Geschäfte der Ländergruppe Deutschland, Österreich, Schweiz und Russland führen.

Tillmann Neuscheler Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge



Sie wird in dieser Position den langjährigen Deutschland-Chef Frank Riemensperger ablösen. Das gab das Beratungshaus am Donnerstag seinen Mitarbeitern bekannt. Riemensperger, der im September 59 Jahre alt wird, scheidet nach 32 Jahren bei Accenture aus. Der Informatiker verabschiedet sich nach Angaben des Unternehmens in den Ruhestand. Riemensperger hatte die Ländergruppe von Accenture seit dem Jahr 2009 geleitet.

Mehr zum Thema 1/

Christina Raab arbeitet derzeit im Münchener Büro von Accenture. Sie ist die erste Frau, die bei Accenture in Europa eine Ländergruppe führen wird. Die studierte Betriebswirtin arbeitet seit mehr als 20 Jahren für das Beratungsunternehmen und leitet derzeit den Geschäftsbereich „Products“, zu dem wichtige Branchen wie die Automobilindustrie, Konsumgüterhersteller, Pharma und Logistik gehören.

Accenture ist in den vergangenen Jahren – auch durch etliche Zukäufe – rasant gewachsen. Rund um die Welt arbeiten mittlerweile mehr als 550.000 Mitarbeiter für das Beratungsunternehmen.