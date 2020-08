Schweizer Hustenbonbon : „Ohne Bienen kein Ricola“

Aktualisiert am

Ricola-Chef Thomas Meier will das Geheimrezept der Hustenbonbons nicht verraten. Im Interview spricht er aber über die schwierige Suche nach Ersatzstoffen für Zucker und die Finanzkraft von Familienunternehmen.

Herr Meier, lutschen die Menschen während der Corona-Pandemie mehr Hustenbonbons als normalerweise üblich?

Johannes Ritter Korrespondent für Politik und Wirtschaft in der Schweiz. F.A.Z.



Das Geschäft in Apotheken und Drogerien sowie im Internet hat sich deutlich besser entwickelt als in anderen Jahren. Das gilt insbesondere für Deutschland, Nordamerika und die Schweiz. Aber in Märkten wie Italien und Frankreich, wo Ricola eher als Alltagsbonbon positioniert ist, ging es im zweiten Quartal bergab. Inzwischen hat sich die Situation normalisiert. Insgesamt sind wir nicht schlecht unterwegs.

Es heißt ja, die Corona-Krise verändere die Ernährungsgewohnheiten. Gilt das auch für Hustenbonbons?