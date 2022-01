Besonderes Handwerk : Der Weltklassegraveur aus Schwaben

Aktualisiert am

Dem Graveur ist nichts zu schwör: Richard Maier fängt sehr klein an. Bild: privat

„Es ist Passion, es ist mein Leben“, sagt der Graveur Richard Maier. Neben edlen Uhren und Jagdwaffen verwandelt er vor allem Luxusmesser in Unikate. In seinem Atelier Trompeter & Ritchi mit Sitz in Bondorf bei Stuttgart arbeitet er mit seiner Lebensgefährtin zusammen; sie ist für die visuelle Darstellung der Werkstücke verantwortlich. Ein Arbeitstag von Maier dauert 8 bis 14 Stunden. Der Jahresumsatz bewegt sich nach eigenen Angaben im sechsstelligen Bereich.

Maiers neue Kollektionen erscheinen in der Regel zu Jahresbeginn. Kunden können sich auch eine Gravur anfertigen lassen. Pro Jahr stellt Trompeter & Ritchi bis zu 20 Messer mit und ohne Gravur her. Der Preis für ein nicht graviertes Messer beginnt bei rund 2000 Euro. Maier entwirft die Messer und lässt sie von einem Messermacher anfertigen. Die Lederscheide kommt von einem Sattler. „Auch hier wird extrem präzise gearbeitet, alles muss passen“, sagt er. Am Ende des Produktionsprozesses steht die Buchbinderei, die von Hand Kartonboxen anfertigt.

Maier graviert auf Metallen, etwa auf Stahl, Gold und Kupfer, und auf Perlmutt. „Ich graviere keine Rohmaterialien, welche dem Artenschutz unterliegen, und versuche, nachhaltige Materialien zu benutzen“, sagt er. Manchmal gibt der Kunde ein Motiv oder ein Thema vor. Manche Klienten wählten sehr persönliche Motive aus, beispielsweise den geliebten Jagdhund. Sie freuten sich, wenn er es schaffe, die Tiere mit ihrer Seele darzustellen. Einmal gravierte er Fasanenfedern auf eine Flinte. „Ich habe Stunden und Tage damit verbracht, Fasanen zu beobachten und zu fotografieren“, erzählt Maier.

Pneumatische Werkzeuge sparen Kraft

Auf der Welt gebe es eine Handvoll Elitegraveure, die er als Wettbewerber sehe. „Es ist so, als wenn man zwischen einem Ferrari, einem Bentley und einem Rolls-Royce entscheiden müsste. Da kommt es auf den Kunden an und welchen Stil er bevorzugt“, sagt Maier selbstbewusst.

Maier benutzt klassische Werkzeuge, in der linken Hand den Stichel und in der rechten den Ziselierhammer. Ein Stichel ist ein Meißel, versehen mit verschiedenen Schliffen und Schliffwinkeln an der Spitze. Durch den Ziselierhammer wird der Stichel vorangetrieben. Allerdings haben in der Welt der Handgraveure auch pneumatische Gravurwerkzeuge Einzug gehalten: Die Stichel werden über Druckluft und Fußpedalsteuerung angetrieben. Dies ermöglicht ein Arbeiten unter weniger Kraftaufwand. Der Hammer fällt weg, und Maier kann schneller und konzentrierter arbeiten. „Die Hand führt nach wie vor den Meißel. Ob der jetzt pneumatisch betrieben wird oder durch die zweite Hand mit dem Hammer, das ist komplett egal.“

Wichtig für jeden Handgraveur ist zudem die Gravierkugel. Dies ist ein Schraubstock, in den man die Werkstücke einspannt; man kann sie dann in jede beliebige Position drehen. Mikroskop, Lupe und gutes Licht sind darüber hinaus Voraussetzung für genaues Arbeiten.

Manchmal mehr als 1000 Stunden

Maier arbeitet oft an mehreren Gravuren gleichzeitig, um seine Konzentration und Präzision aufrechtzuerhalten. Wenn er zu lange an einem Objekt arbeite, sehe er „die Dinge nicht mehr, wie sie sein sollten“. Dann verstaut er die Arbeit und holt sie bald wieder hervor. Ganz schnell entdecke er dann kleine Details oder Verbesserungsmöglichkeiten, zum Beispiel „eine Passage, die noch nicht so graviert ist, wie sie sein sollte“.

Für kleine Monogrammgravuren braucht Maier wenige Stunden, komplexe Projekte können weit mehr als 1000 Stunden beanspruchen. Maier hat schon mit dem Schweizer Luxusgüterkonzern Richemont zusammengearbeitet. Er gravierte Uhren der Marke Piaget und Schreibgeräte von Montblanc.

Eine genaue Auskunft über seine Kunden darf Maier nicht geben. Es sind wohlhabende Menschen, unter ihnen befinden sich Sammler aus aller Welt, etwa aus Abu Dhabi, Moskau und San Francisco. Viele Klienten vererbten ihr Objekt weiter. Der eine Kunde präsentiere es in einer Vitrine, der andere in einem Panzerglaskasten. „Man gibt etwas von seiner inneren Energie, die man in seine Gravur einfließen lässt, weiter, und jemand anderes kann sich daran erfreuen“, sagt Maier.

Fragmente von Mammutzähnen

Maier graviert auch „Scrimshaw“- Objekte. Als Scrimshaw bezeichnet man das Gravieren auf alten Horn- und Zahnmaterialien von Tieren. Zu den ältesten Kunstwerken der Erde, die etwa 45 000 Jahre alt sind, zählen kleine Schnitzereien, zum Beispiel auf Mammutelfenbein oder -zähnen. Auch auf einem sehr alten Mondphasenkalender, der aus Mammutknochen besteht, fand man eingravierte Linien.

Der frühere US-Präsident John F. Kennedy verfügte über eine beeindruckende Sammlung von Scrimshaw-Objekten. Bei einer seiner Reden sah man die gravierten Zähne auf seinem Schreibtisch. Mitte der Achtzigerjahre kam Scrimshaw nach Europa. Maier war einer der Ersten, der solche Objekte anfertigte.

Bei Scrimshaw setzt er den Stichel auf poliertem Hirschhorn oder Rinderknochen an. Zu 95 Prozent benutzt er fossile Materialien wie Fragmente von Mammutzähnen aus Sibirien oder Alaska. Je nach Qualität schwanken die Preise für ein Kilogramm fossiles Mammutmaterial zwischen 100 und 1000 Euro. Die Hauptwerkzeuge für das Gravieren der Tiermaterialien sind Steinnadeln.

Oft sind Maiers Gravuren nur wenige Zentimeter klein. Der Preis für eine Monogrammgravur beginnt im dreistelligen Bereich; aufwendige Projekte sind wesentlich teurer. Ein Objekt eines Luxusherstellers, das er graviert hat, ist für eine Million Euro verkauft worden.

Der Artikel stammt aus dem Schülerprojekt „Jugend und Wirtschaft“, das die F.A.Z. gemeinsam mit dem Bundesverband deutscher Banken veranstaltet.