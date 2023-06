Seit Kriegsausbruch in der Ukraine hat der Rüstungskonzern Rheinmetall Millionen in den Ausbau seines größten Werks gesteckt. Wie funktioniert die Munitionsfabrik?

Das Warnschild klebt schon in kyrillischer Schrift: Bitte nicht über die Germaniumplatte wischen, weil sonst der Wärmebildsensor beschädigt wird. Marius Meyering steht neben dem Turm des Schützenpanzers Marder, der in der Halle 3.91 gerade repariert wird und alsbald in die Ukraine geliefert werden soll. „Die Fahrzeuge waren in einem bemitleidenswerten Zustand, aber wenn sie hier rausgehen, sind sie kriegstüchtig“, sagt Meyering. Er ist Vertriebsleiter von Rheinmetall für die taktischen Fahrzeuge.

Als er selbst noch bei der Bundeswehr war, ist er auf dem Marder praktisch großgeworden, vom Fahrer über den Richtschützen bis zum Kommandant. Hier in Unterlüß, einem der größten Standorte des Rüstungskonzerns Rheinmetall werden derzeit im Monat zehn Marder erneuert, gerade hat Rheinmetall vom Bundesverteidigungsministerium einen Auftrag über 20 weitere Panzer erhalten, die bis Ende Juli an das von Russland angegriffene Land geliefert werden sollen.