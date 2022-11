Für 1,2 Milliarden Euro : Rheinmetall will spanischen Munitionshersteller kaufen

Der Automobilzulieferer und Waffenhersteller Rheinmetall will das Munitionsgeschäft mit einer Übernahme in Spanien ausbauen. Gekauft werden soll das spanische Unternehmen Expal Systems, teilte Rheinmetall am Sonntag in Düsseldorf mit. Verkäufer sei der spanische Konzern Maxam.

Die Transaktion soll bis Sommer 2023 abgeschlossen sein, nachdem die kartellrechtlichen und sonstigen regulatorischen Prüfungen erfolgt sind. Dem vereinbarten Kaufpreis, der nach dem Abschluss der Transaktion fällig wird, liege ein Unternehmenswert von 1,2 Milliarden Euro zugrunde.

Wegen Verzögerungen bei Auftragsvergaben und den politischen Diskussionen über die Höhe von Wehretats hatte sich das Unternehmen bisher keine Jahresprognose für den Rüstungsauftragseingang mehr zugetraut. Allerdings rechnet der Vorstandsvorsitzende Armin Papperger vor allem in der Rüstungssparte mit einem - wie saisonal üblich - besonders starken Schlussquartal. Und auch darüber hinaus soll es gut laufen, da viele Länder infolge des Ukrainekrieges ihre Verteidigungsbudgets deutlich aufgestockt haben. Umsatz- und Gewinnziel für 2022 sind zudem unverändert.

RHEINMETALL -- -- (--) Xetra London SE Int. Level 1 Tradegate Stuttgart Frankfurt Wien Schweiz Lang & Schwarz 1T

1W

3M

1J

3J

5J Zur Detailansicht

Umsatz rasant gestiegen

Die Resultate des MDax-Konzerns zum abgelaufenen dritten Quartal bezeichnet der Experte Sven Weier von der Schweizer Bank UBS kürzlich als unspektakulär. So stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 12,5 Prozent auf 1,42 Milliarden Euro. Für Januar bis Ende September ergibt sich damit ein Plus von 6,5 Prozent auf etwas mehr als vier Milliarden Euro, ohne die positiven Umrechnungseffekte infolge des schwachen Euro wäre es ein Plus von 4,5 Prozent gewesen. Neben dem Wachstum der Rüstungssegmente legte auch das Geschäft mit der Automobilindustrie zu.

Mehr zum Thema 1/

Das operative Ergebnis legte im dritten Quartal um 10,4 Prozent auf 117 Millionen Euro zu. Unter dem Strich blieben 86 Millionen Euro hängen, nach 77 Millionen vor einem Jahr. Damit traf das Unternehmen die durchschnittlichen Analystenschätzungen ziemlich genau.

Für 2022 rechnet Papperger weiterhin mit einem Umsatzwachstum aus eigener Kraft um rund 15 Prozent im Vergleich zu den im vergangenen Jahr erzielten 5,66 Milliarden Euro. Davon sollen über 11 Prozent als operatives Ergebnis hängen bleiben.