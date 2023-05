Rheinmetall-Chef Armin Papperger und ein Soldat vor dem Kampfpanzer Panther KF51 – den Rheinmetall gerne in der Ukraine bauen will. Bild: dpa

Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall hat mit dem ukrainischen Staatskonzern Ukroboronprom einen Vertrag zur Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens unterzeichnet. Zunächst sollen gepanzerte Fahrzeuge in der Ukraine gewartet und repariert werden, langfristig sollen jedoch auch Panzer in der Ukraine gebaut werden.

Der Schritt, über den zunächst das „Handelsblatt“ berichtete, wurde am Freitag von Rheinmetall bestätigt. Der Dax-Konzern soll 51 Prozent am Unternehmen halten und das Gros des Managements stellen. Der Rheinmetall-Vorstandsvorsitzende Armin Papperger hatte schon vor längerer Zeit angekündigt, eine Panzerfabrik in der Ukraine bauen zu wollen, sofern es dem Rüstungskonzern genehmigt werde. Papperger hatte sich mit Vertretern der ukrainischen Rüstungsindustrie etwa auf der Münchner Sicherheitskonferenz getroffen, kürzlich war der Vorstandsvorsitzende auch in der Ukraine.

Mit den erforderlichen Genehmigungen der Behörden rechnen die Konzerne in den nächsten Wochen, vom Juli an soll das Gemeinschaftsunternehmen bestehen. „Es ist uns bei Rheinmetall ein zentrales Anliegen, unsere ukrainischen Partner im Kampf für Freiheit und Demokratie zu unterstützen und ihren dringenden Bedarf so schnell wie möglich zu decken“, ließ sich Papperger in einer Unternehmensmitteilung am Freitag zitieren.

Produktionssteigerung trotz russischer Angriffe

Der Staatskonzern Ukroboronprom wird gerade in der Kriegswirtschaft so umgebaut, dass er die Speerspitze der ukrainischen Verteidigungsindustrie werden soll, zuletzt hat das Unternehmen einen Vertrag mit einem polnischen Rüstungskonzern zur Lieferung von Panzermunition abgeschlossen. „Wir arbeiten bereits rund um die Uhr für den Sieg – trotz zahlreicher russischer Raketenangriffe konnte Ukroboronprom die Produktion von Militärausrüstung und gepanzerten Fahrzeugen noch steigern“, sagte Yuriy Husyev, der Generaldirektor des Staatskonzerns Ukroboronprom. „Gemeinsam mit Rheinmetall an unserer Seite werden wir für unser Land noch mehr erreichen können.“

Der Vorstellung Pappergers zufolge soll auch die Produktion von neuen militärischen Fahrzeugen möglichst bald beginnen. Noch ist aber unklar, ob in einem bestehenden Werk oder in einem Neubau. Die ersten Radpanzer sollen innerhalb eines Jahres produziert werden, was sich freilich verzögern würde, wenn eine neue Fabrik gebaut würde. In den kommenden Tagen sollen weitere Verträge zu Kooperationen für Munition und die Luftverteidigung unterzeichnet werden.