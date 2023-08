Der Rüstungskonzern Rheinmetall liefert bald auch Drohnen in die Ukraine. Das System mit dem Namen „Luftgestützte Unbemannte Nahaufklärungsausstattung der nächsten Generation“, oder kurz Luna NG, wird dank eines Auftrags der Bundesregierung noch in diesem Jahr an das von Russland angegriffene Land geliefert werden, teilte der Dax-Konzern am Montag mit. Der Auftrag hat einen Wert im niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich, hieß es in einer Rheinmetall-Mitteilung.

Jonas Jansen Wirtschaftskorrespondent in Düsseldorf. Folgen Ich folge





Der Rüstungskonzern hatte zuvor schon Panzer und Munition sowie Flugabwehr und Militärlastwagen an die Ukraine geliefert. Für das Unternehmen ist der Auftrag auch deshalb wichtig, weil er sein Produktportfolio perspek­tivisch mit weiteren Senkrechtstarter-Fluggeräten, sogenannten VTOL (vertical take-off and landing), ausbauen will. In den anderen Bereichen hat der Rüstungskonzern schon langjährige Erfahrung, diese Drohnen sind jedoch noch vergleichsweise neu im Portfolio des Dax-Konzerns.

Hersteller EMT war insolvent gegangen

Auf das Aufklärungssystem Luna hat Rheinmetall im Jahr 2021 durch die Übernahme des bayerischen Drohnenherstellers EMT Zugriff bekommen. Das Unternehmen war damals auch schon langjähriger Bundeswehr-Lieferant, geriet allerdings in die Insolvenz, aus der Rheinmetall es dann übernommen hatte. Die Aufklärungsdrohnen sind nicht bewaffnet, der etwa 40 Kilogramm schwere Motorsegler wird von einem Federkatapult in die Luft gebracht. Dann soll er in bis zu 5000 Meter Höhe aufsteigen, bis zu 12 Stunden kann das Fluggerät Gelände überwachen oder Ziele orten, die Reichweite soll mehr als 100 Kilometer betragen. Die Drohne landet entweder per GPS gesteuert in einem Auffangnetz oder mittels eines Fallschirms.

Das Luna-Aufklärungssystem nutzt die Bundeswehr seit dem Jahr 2000, genutzt wurde es etwa im Kosovo, in Nordmazedonien, Afghanistan oder in Mali. Unter dem Namen „Husar“ will die Bundeswehr auch die Weiterentwicklung Luna NG etwas angepasst selbst einsetzen. Damit löst sich Rheinmetall praktisch selbst ab. Hat der Konzern doch in den Neunzigerjahren das Kleinfluggerät Zielortung (KZO) entwickelt, das zuvor eingesetzt worden war.

Auch andere deutsche Unternehmen liefern Drohnen

Rheinmetall ist freilich nicht der einzige Rüstungsanbieter, der durch einen Auftrag aus Deutschland die Ukraine mit Drohnen versorgt. Auf der „Liste der militärischen Unterstützungsleistungen“ der Bundesregierung etwa sind 88 Aufklärungsdrohnen des Typs Vector als schon ausgeliefert verzeichnet. Die stellt Quantum Systems her, ein in Bayern ansässiger Spezialist für kleine unbemannte Flugsysteme. Diese Aufklärungsdrohnen sind allerdings viel kleiner. Sie wiegen nur gut 7,4 Kilogramm und können bis zu drei Stunden in der Luft bleiben. Dafür kann das System im Transportkoffer auch von nur einer Person getragen werden. Die Rheinmetall-Drohne etwa wird auf Lkws zum Zielort transportiert.

Mehr als 400 Vector-Drohnen hat die Bundesregierung insgesamt bei Quantum Systems bestellt. Außerdem hat der dänische Hersteller Sky Systems Drohnen für die Aufklärung in geringer Höhe geliefert, 20 der RQ-35 Heidrun sind schon an die Ukraine geliefert, weitere 80 sollen folgen. Nicht näher spezifiziert in der Liste sind zudem 121 Aufklärungsdrohnen, zu denen die Rheinmetall-Lieferung gehören dürfte. Insgesamt belaufen sich die Mittel der Bundesregierung für die Ukraine in diesem Jahr auf derzeit 5,4 Milliarden Euro, nach 2,2 Milliarden im Vorjahr. Insgesamt gibt es schon Vertragspläne für die Folgejahre in Höhe von rund 10,5 Milliarden Euro.

Mehr zum Thema 1/

Von der Aufrüstung vieler NATO-Staaten infolge des Krieges in der Ukraine und dem in Deutschland beschlossenen 100-Milliarden-Euro schweren Sondervermögen für die Bundeswehr profitiert Rheinmetall derzeit besonders. Gerade als großer Munitionslieferant hat sich der Düsseldorfer Konzern in Stellung gebracht, außerdem liefert er wieder flottgemachte alte Leopard- und Marder-Panzer. Der Rheinmetall-Vorstandsvor­sit­zen­de Armin Papperger rechnet damit, dass ein zweites Sondervermögen nötig sei, um den Bedarf der Bundeswehr für die kommenden Jahre zu decken. Seine Jahresziele bestätigte der Konzern zuletzt: So rechnet Rheinmetall mit einem Konzernumsatz für 2023 von 7,4 bis 7,6 Milliarden Euro – also mindestens eine Milliarde mehr als im Vorjahr. Die operative Ergebnismarge soll rund 12 Prozent erreichen, nach 11,8 Prozent im Jahr 2022.