Rheinmetall in Australien : Großes Aufrüsten in weiter Ferne

Knapp zwei Stunden, einen Werksrundgang und eine Rundfahrt mit dem Boxer dauert es, dann ist auch in Australien die „Zeitenwende“ angekommen: „Durch die Aggression Russlands haben wir einen Paradigmenwechsel, in Deutschland spricht man von der ‚Zeitenwende‘. Damit setzt sich auch eine Bewegung fort, die schon in Afghanistan ihren Anfang genommen hat: Wir haben die Vision, unter allen Partnern die gleichen Teile und Fahrzeuge nutzen zu können“, sagt Carsten Stawitzki, Abteilungsleiter Ausrüstung im Bundesministerium der Verteidigung.

Der Vizeadmiral ist am anderen Ende der Welt auf Einkaufstour. In der brandneuen Fabrik der Rheinmetall AG bei Brisbane verhandelt er über den Preis für die zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz und dem australischen Ministerpräsidenten Anthony Albanese gerade in Berlin abgesprochene Lieferung von 123 Boxer-Transportpanzern an die Bundeswehr.

„Es ist ein historischer Schritt, den wir hier machen“, sagt der Vizeadmiral, bevor er und seine Unterhändler sich mit den Rheinmetall-Managern zurückziehen. Auf der einen Seite ist es ein Novum, dass die Bundeswehr in Deutschland entwickelte Waffen aus Australien bezieht. Auf der anderen Seite aber ist dieser erste Auftrag schon ein Bekenntnis über lange Zeit zu den sechs australischen Standorten der Rheinländer und deren Kernstück mit dem sperrigen Namen Rheinmetall Military Vehicle Centre of Excellence (MILVEHCOE). Der erste „germanisierte Boxer“ – was unter anderem bedeutet, dass er eine Rückfahrkamera für das Fahren im deutschen Straßenverkehr erhält – soll im ersten Quartal 2025 ausgeliefert werden, die letzten drei „schweren Waffenträger“ fünf Jahre später. Bald schon soll ein Deutscher in Redbank als Güteprüfer stationiert werden, um den Transportpanzer für die Bundeswehr zu testen.

Das Rheinmetall-Werk in Redbank, knapp 30 Kilometer westlich der künftigen Olympiastadt an der Ostküste Australiens, liegt zwischen riesigen Logistikzentren von DB Schenker, Fedex und der Supermarktkette Coles. Hinter dem Zaun des rund 11 Hektar großen Werksgeländes mit seinen großen grauen Hallen weiden Pferde und Kühe. Die Fabrik mit ihrem Dach mit Sonnenpaneelen gilt als Schmuckstück der Rüstungsindustrie. Mit einer Investitionssumme von rund 250 Millionen aus­tralischen Dollar (151,6 Millionen Euro) ist sie die größte Einzelinvestition der Deutschen. Der Bundesstaat Queensland hat ihnen kräftig unter die Arme gegriffen.

Waffen, die eines Tages zur Verteidigung in dreckigen Kriegen genutzt werden sollen, bauen sie hier in klinisch reinen Hallen. „Es gibt keine Qualitätsunterschiede bei der Fertigung“, sagt Nathan Poyner im Gespräch mit der F.A.Z. Der hochgewachsene Australier leitet die Rheinmetall-Geschäfte in seinem Heimatland. Nach sechs Jahren in Deutschland ist er zurückgekehrt. „Wir haben hier hervorragende Chancen, gut ausgebildete Mitarbeiter in der Region, Spitzenuniversitäten. Es ist durchaus möglich, dass sich die Zahl unserer Mitarbeiter in fünf Jahren auf mehr als 2000 verdoppeln wird.“

Die Düsseldorfer tanzen in Australien auf vielen Hochzeiten. Kernstück sind Zusammenbau und Wartung schwerer Lastwagen unter dem Programmnamen Land 121. Sie stammen aus der Mehrheitsbeteiligung Rheinmetall MAN Military Vehicles GmbH in München. Fast 4000 Einheiten wurden an Australien und Neuseeland ausgeliefert. In Reih und Glied stehen die letzten Exemplare auf dem Werksgelände in Redbank.

„In welchem Land unsere Waffen produziert werden, hat für mich erst zweite Priorität“

Der Stolz der Arbeiter aber ist der Boxer: 121 in Deutschland entwickelte Fahrzeuge bauen sie hier, dann folgen bis 2027 weitere 65 Einheiten, die die Aus­tralier selber konfiguriert haben. Der Gesamtwert für das Programm Land 400 Phase 2 wurde auf gut 5 Milliarden aus­tralische Dollar geschätzt. „Die nehmen die Fahrzeuge hier noch mal ganz anders ran“, sagt einer der deutschen Offiziere beim Gang durch Halle. Denn rechts in der Halle steht einer der ersten australischen Boxer ohne Turm.