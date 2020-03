Rüstungskonzern : Rheinmetall erzielt überraschend starken Gewinn

Aktualisiert am

Gute Geschäfte in der Rüstungssparte haben den Rheinmetall-Konzern im Jahr 2019 die Schwäche im Autogeschäft verschmerzen lassen. Der Umsatz des gesamten Konzerns stieg auf Basis vorläufiger Zahlen um knapp zwei Prozent auf rund 6,3 Milliarden Euro, wie das im MDax gelistete Unternehmen am Montag in Düsseldorf mitteilte.

Der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn stieg um rund drei Prozent auf einen neuen Höchstwert von 505 Millionen Euro. Nachdem das Management im November seine Jahresprognose gekappt hatte, übertraf Rheinmetall nun die Erwartungen von Analysten.

Nach Steuern und vor Minderheitsanteilen Dritter blieb der Überschuss mit 354 Millionen Euro stabil auf Vorjahreshöhe. Für die Anteilseigner blieb mit 7,77 Euro je Aktie gut neun Prozent mehr übrig als im Vorjahr.

Eine Prognose für das laufende Jahr will der Vorstand um Rheinmetall-Chef Armin Papperger erst bei der Vorstellung des Geschäftsberichts am 18. März abgeben.

