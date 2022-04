Krieg in der Ukraine : Der große Panzer-Räumungsverkauf

Mit dem Vorschlag, ausgemusterte Leopard 1 an die Ukraine zu liefern, eckt Rheinmetall an. Doch wie schwierig es mit Alternativen ist, sieht man auch am 100-Milliarden-Paket für die Bundeswehr.

Um flinke Vorstöße ist der Vorstandsvorsitzende von Rheinmetall, Armin Papperger, nicht verlegen. Kurz nachdem sich Bundesaußenministerin Annalena Baerbock für die Unterstützung der Ukraine mit schweren Waffen ausgesprochen hatte, bot Papperger am Montag sogleich die Lieferung von 50 gebrauchten Kampfpanzern vom Typ Leopard 1 an. Die könnten schon in sechs Wochen einsatzbereit sein, wenn die Bundesregierung zustimme. Allerdings sind das alte Panzer, die an Rheinmetall zurückgegeben wurden und die überholt werden müssen.

Ulrich Friese Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge Jonas Jansen Wirtschaftskorrespondent in Düsseldorf. Folgen Ich folge





Entsprechend zögerlich äußerten sich am Dienstag manche Politiker zu den Vorschlägen, wenngleich sich quer durch die Parteien die Einsicht durchgesetzt hat, dass die Ukraine mehr schweres Kriegsgerät braucht. „Wir sollten uns nicht vor den Karren der Industrie spannen lassen, die jetzt manches Material, was bereits lange abgeschrieben auf dem Hof steht, noch vertreiben will“, sagte etwa die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, der „Welt“. Es gelte zu prüfen, was der Ukraine wirklich helfe.