Hohe Nachfrage : Rewe sucht neue Aushilfen wegen Corona

Die in den vergangenen Tagen verhängten Beschränkungen bezögen sich nur auf den Personen-, nicht auf den Warenverkehr. Der Konzern habe außerdem den Lagerbestand erhöht, um mögliche transportbedingte Schwankungen auszugleichen. „Die Situationsbeschreibung gilt uneingeschränkt auch für die Warengruppe ’Obst und Gemüse’“, betonte ein Rewe-Sprecher.

Deutschland steuere zudem etwa bei Tomaten oder Paprika auf die erste Ernte des Jahres zu. „Die Warenversorgung ist gesichert“, unterstrich der Sprecher. „Es ist von allem genug da.“ Es wäre aber hilfreich, wenn die Verbraucher sich mit ihren Einkäufen auf die Woche verteilen würden.

In bayerischen Supermärkten hätten sich am Montagmorgen lange Schlangen gebildet, sagte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder. „Es besteht kein Anlass zu Hamsterkäufen“, fügte er hinzu. Der Lebensmittelhandel, Apotheken, Drogerien, Tankstellen, Reinigungen, Post sowie Bau- und Gartenmärkte könnten wochentags bis 22 Uhr sowie am Sonntag von 12 bis 18 Uhr öffnen, um die Grundversorgung in Bayern sicherzustellen.

„Sollten Regale in einigen Sortiments-Bereichen mal vorübergehend leer sein, so können unsere Kunden versichert sein, dass alle Kolleginnen und Kollegen in den Märkten, in der Transportlogistik und in den Lagern gemeinsam und mit äußerstem Einsatz daran arbeiten, solche Lücken rasch aufzufüllen“, sagte wiederum Rewe-Chef Souque.