Der Supermarkt Rewe macht nun endgültig Schluss mit seinen Werbeprospekten. Von Samstag an werde es die Broschüren mit Sonderangeboten nicht mehr ausgedruckt im Briefkasten oder Geschäft geben, teilte das Unternehmen gemeinsam mit dem Nabu am Freitag bei einer Pressekonferenz in Berlin mit.

Stefanie Diemand Redakteurin in der Wirtschaft. Folgen Ich folge



Diesen Schritt kündigte Rewe schon im vergangenen Jahr an. Rund 25 Millionen Stück verteilte Rewe nach eigenen Angaben bisher jede Wo­che. Im August vergangenen Jahres wurde die Menge schon um 4 Millionen Exemplare reduziert. Nun ist bald ganz Schluss damit. Vor Rewe entschlossen sich auch schon Möbelkonzern Ikea und der Baumarkt Obi gänzlich auf Handzettel zu verzichten.

Fürs Klima?

Der Verzicht auf die Handzettel wird vor allem mit Nachhaltigkeit begründet. Mit der Einstellung spare das Unternehmen jährlich mehr als 73.000 Tonnen Papier und 70.000 Tonnen CO₂ ein. Der Nabu-Bundesgeschäftsführer Leif Miller begrüßte die Entscheidung: „Heute ist ein guter Tag für die Umwelt.“

Doch ob analoge Werbung immer klimaschädlicher als digitale ist, wagen manche zu bezweifeln, so wie der Bundesverband Druck und Medien (BVDM). Der Verband vertritt die Druckindustrie, die per se ein Interesse an Printprodukten haben dürfte. Der BVDM kritisierte schon im vergangenen Jahr die Entscheidung von Obi, zu­künftig hauptsächlich nur noch digitale Werbung zu schalten. Dies sei „scheinheilig“, da gerade in der digitalen Werbung der Energiebedarf besonders hoch sei. Und es stimmt: Der Vergleich zwischen analoger und digitaler Werbung ist nicht ganz einfach. Ob Werbung in Digitalform besser ist als gedruckte, hängt von vielen Faktoren, wie zum Beispiel dem Nutzerverhalten der Konsumenten, ab.

Trotzdem spart Rewe damit nicht nur an Papier- und Druckkosten. Der Schritt birgt auch ein Risiko: Gerade aufgrund der hohen Inflation wollen viele Verbraucher sparen. Sonderangebote finden diese in den Handzetteln der Einzelhändler – und können diese miteinander vergleichen. Durch den Schritt könnte dadurch also Kundschaft verloren gehen. „Ich glaube eine gewisse Grundbefürchtung ist schon da, das ist auch richtig so“, heißt es von Rewe-Group-Vorstand Peter Maly laut der Nachrichtenagentur dpa. „Aber wir erreichen natürlich auch gerade ältere Kundschaft durch Tageszeitungen oder durch das Radio. Ich würde die digitale Befähigung der älteren Bevölkerung auch nicht unterschätzen“.

Werbung wird aber auch für Rewe in der Zukunft eine Rolle spielen: Diese soll die Kunden künftig über eine App, per Whatsapp oder im Newsletter erreichen. Schon im vergangenen Jahr versuchte sich der Supermarkt mit dem Chatbot „Rewe Spar-Assistent“ auf Instagram. Per Direktnachricht konnten sich die Kunden auf Angebote hinweisen lassen. Nur kurze Zeit später stelle Rewe den Dienst jedoch wieder ein. Die Werbung über Whatsapp führte Rewe hingegen als erster deutscher Supermarkt ein - und führt den Service bis heute fort.

Wie viele Kunden Rewe mit dem Nachrichtendienst erreicht, ist nicht bekannt. Aber auch der Werbeprospekt im Briefkasten sei heute nicht mehr so erfolgreich wie früher: „Durch die Verknappung an den Hausfluren, wo ja auch immer mehr verboten wird, Werbung einzuschmeißen, konnten wir sowieso schon viele nicht mehr erreichen“, sagt Maly.