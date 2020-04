Bericht: Bund beteiligt sich : Rettungspaket für Lufthansa steht

Am Boden: Geparkte Lufthansa-Maschinen am Frankfurter Flughafen Bild: Reuters

Die Lufthansa und die Bundesregierung haben sich einem Medienbericht zufolge auf einen Rettungsplan geeinigt. Der Bund beteilige sich mit rund neun 9 Milliarden Euro an dem durch die Corona-Krise schwer gebeutelten Konzern, berichtete das digitale Wirtschaftsmagazin „Business Insider“ am Dienstag unter Berufung auf Unternehmenskreise. Dafür erhalte der Staat eine Sperrminorität und ein bis zwei Aufsichtsratsmandate.

Auf die Eckpunkte hätten sich Vertreter von Bundesregierung und Lufthansa bei einer Verhandlungsrunde am Montagnachmittag geeinigt, heißt es in dem Bericht. Lufthansa-Chef Carsten Spohr wolle die Vereinbarung im Laufe des Tages mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) besiegeln. Dass das Paket dabei nochmal aufgemacht werde, gelte laut Verhandlungskreisen als unwahrscheinlich. Die Lufthansa lehnte einen Kommentar ab.

1 Million Eure je Stunde

Dass der Staat die Lufthansa stützen muss, schien zuletzt unumgänglich. Europas größter Luftfahrtkonzern hatte kürzlich in einer Mitteilung vor einem „deutlichen Rückgang der Liquidität in den nächsten Wochen“ gewarnt. Der Konzern rechne nicht mehr damit, den entstehenden Kapitalbedarf mit Mittelaufnahmen am Markt decken zu können. Spohr hatte vorgerechnet, dass Lufthansa bislang je Stunde eine Million Euro verbrennt.

Für Debatten hatte hinter den Kulissen die Frage gesorgt, ob der Staat nach zwei Jahrzehnten wieder als direkter Aktionär an Bord kommen soll. Der Konzern sähe ihn wohl lieber als stillen Teilhaber. Angesichts der Größenordnung, um die es geht – im Raum standen Hilfen von insgesamt bis zu 10 Milliarden Euro – gab es in der Politik jedoch Stimmen, die mehr Mitsprachemöglichkeiten des Bundes im Konzern wünschen.

Am Freitag hatte sich Spohr abermals mit einer Videobotschaft an die Beschäftigten gewandt, um sie auf eine lange Genesungsphase einzustimmen. „Wir kommen voraussichtlich 2023 zurück in ein Gleichgewicht“, sagte er. Die Flotte soll um 100 der aktuell mehr als 700 Flugzeuge schrumpfen. Die Erholung drohe ein Preiskampf zu erschweren. In der Krise rechne er mit um 10 Prozent niedrigeren Einnahmen je Ticket und einer um 10 Prozent sinkenden Auslastung der Flugzeuge. „Nach der Krise werden wir über eine Milliarde Euro pro Jahr für die Rückzahlung der Kredite aufwenden müssen“, sagte er.