Restaurants in Hessen öffnen : „Im besten Fall ist das ein Nullsummenspiel“

An diesem Freitag öffnen die Restaurants in Hessen wieder. Gastwirt Adnan Saygili vom „Aurum“ in Wiesbaden aber sagt: Entweder es kommen weitere Lockerungen – oder er macht wieder zu.

Adnan Saygili im „Aurum“ in der Wiesbadener Goldgasse. Eigentlich wollte er im April mit seiner Frau das 20-jährige Bestehen des Restaurants feiern. Das fiel mitten in der Corona-Krise aus. Bild: Marcus Kaufhold

Nach neun Wochen dürfen die Restaurants in Hessen an diesem Freitag wieder öffnen. Freuen Sie sich darüber, dass es wieder losgeht?

Die Freude ist geteilt. Ich schwanke zwischen Verzweiflung und Hoffnung. Einerseits freue ich mich riesig, meine Gäste wieder bedienen zu können. Da spricht mein Herz. Andererseits sagt mein Kopf: Wenn diese Abstands-Regelungen so weitergelten, ist das ein Minus-Geschäft. Das kann wirtschaftlich nicht so weitergehen.

Was macht es für Sie schwierig?

Das Land Hessen schreibt uns vor, dass wir innen im Restaurant pro Person fünf Quadratmeter vorhalten müssen. Dafür habe ich auch halbwegs Verständnis, weil die Ansteckungsgefahr in geschlossenen Räumen nun mal höher ist. Mein Restaurant, das „Aurum“ in Wiesbaden, hat innen 100 Quadratmeter, ich darf also 20 Personen unterbringen. Das Problem ist, dass die fünf Quadratmeter auch für draußen gelten. Dafür haben wir Gastronomen überhaupt kein Verständnis. Hessen ist das einzige Bundesland, das so strikt vorgeht. Statt 40 Gästen kann ich draußen jetzt nur noch fünf bewirten. Insgesamt konnte ich vor der Krise 94 Gäste bedienen, unter den jetzigen Bedingungen dürfen es maximal 25 sein.

Das heißt, Sie rechnen gerade mit spitzem Bleistift, ob das noch funktioniert?

Da brauche ich den spitzen Stift nicht. Mit den Fixkosten, die wir haben, ist das wirtschaftlich nicht tragbar. Selbst wenn wir draußen „nur“ den Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten müssten, wird es wohl eng. Es hat ja keinen Sinn, wenn mein Herz sich freut, wir aber bankrott gehen. Da machen wir lieber wieder zu und senken die Fixkosten auf ein Minimum.

Können Sie nicht an anderer Stelle sparen? Vielleicht brauchen Sie ja nur noch halb so viele Köche und Kellner und es rechnet sich doch?

Das Personal ist nur ein Teil der Ausgaben. Die Miete, die Stromkosten und die Versicherungen laufen voll weiter. Das Beste, was wir erhoffen dürfen, ist ein Nullsummenspiel. Der Unterhalt für mich selbst ist da nicht mal mitgerechnet.

Das klingt schrecklich.

Ja.

Aber Sie machen trotzdem auf?

Wir haben uns entschieden, dass wir dem Ganzen eine Chance geben. Wenn die Ämter aber dabei bleiben, dass es auch draußen fünf Quadratmeter pro Person sein müssen, dann machen wir bald wieder zu und fahren auf minimale Kosten runter. Aber selbst, wenn die Ämter sich mit einem Abstand von 1,5 Meter zufriedengeben und die 5-Quadratmeter-Regel für draußen fallen lassen, schaue ich mir die Kosten und die Einnahmen nach zwei Wochen an. Wenn es dann Null für Null aufgeht, machen wir weiter.

Haben Sie keine Angst, dass Ihre Mitarbeiter gehen, wenn Sie Ihr Restaurant noch einmal für längere Zeit schließen?

Nicht wirklich, denn meine Köche und Kellner kommen derzeit ja auch nicht woanders unter. Den anderen Restaurants geht es doch genauso. Außerdem sind wir ja eigentlich glücklich hier. Ich habe zwar Kurzarbeit eingeführt, aber das Kurzarbeitergeld auf 80 Prozent aufgestockt und keinem meiner Mitarbeiter gekündigt. Dafür habe ich drei Tage gebraucht, um die Regeln fürs Kurzarbeitergeld durchzuarbeiten und nochmal drei Tage, um die spezifische Lohnabrechnung zu machen. Egal, heute geht es erstmal los.

Was erwartet Ihre Gäste im Restaurant?

Vorne steht ein Mitarbeiter an einem Pult. Der bittet Sie, einen Mundschutz anzuziehen und Ihre Hände zu desinfizieren. Wenn Sie am Tisch sitzen, dürfen Sie den Mundschutz ausziehen. Dann nehmen wir Ihre Kontaktdaten für das Gesundheitsamt auf und bringen Ihnen die Speisekarte. Viele Restaurants bieten nur eine eingeschränkte Auswahl an, wir haben die volle Karte im Angebot. Nachdem Sie ausgewählt haben, desinfizieren wir die Karte wieder. Unsere Mitarbeiter bedienen Sie mit Mundschutz, ansonsten aber werden wir es hier so normal und schön wie möglich machen.

Viele Restaurants hatten in der Krise einen Lieferservice oder Essen zum Mitnehmen angeboten. Hat das geholfen?

Nein. Wir waren gut vorbereitet und haben direkt nach der verordneten Schließung einen Service von 12 bis 21 Uhr angeboten. Unsere Kunden waren begeistert, aber wir haben trotzdem nur 15 Prozent unseres normalen Umsatzes gemacht. Das ist nichts, denn wir haben dafür zwei Leute in der Küche und einen im Service gebraucht. Insgesamt haben wir damit 10.000 Euro Verlust im Monat gemacht. Aber wir wollten die Fahne eben hochhalten.