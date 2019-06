FAZ Plus Artikel Kaufhof-Geschäftsführung : Alleinherrscher in der Galeria

Nun regiert der Immobilieninvestor René Benko im Kaufhof-Imperium ohne lästige Teilhaber. Ist er der Retter und Weiterentwickler der Deutschen Warenhaus AG? Am Pfingstmontag teilte die von ihm kontrollierte Signa Holding mit, die restlichen Anteile an Kaufhof vom bisherigen kanadischen Eigentümer HBC zu übernehmen. Erst im Dezember hatten Signa und HBC den Zusammenschluss von Karstadt und Kaufhof vollzogen und so einen neuen Warenhausriesen mit rund 243 Standorten und etwa 32.000 Mitarbeitern in Europa geschaffen. Bis Ende September solle das neue Gemeinschaftsunternehmen im Wesentlichen stehen – mit einer Zentrale, einem IT-System, einer Logistik, einem gemeinsamen Sortiment und einem einheitlichen Online-Shop. Rund 2600 Stellen stehen angeblich auf dem Prüfstand.

Michaela Seiser Wirtschaftskorrespondentin für Österreich und Ungarn mit Sitz in Wien. F.A.Z.

Der Österreicher Benko ist seit Jahren in Deutschland aktiv und gehört zu den wichtigsten Entwicklern in Europa mit einem Immobilienvermögen von 14 Milliarden Euro. Zur Signa-Gruppe gehören auch das KaDeWe in Berlin, das Goldene Quartier in Wien, die Alte Akademie in München und das Alsterhaus in Hamburg. Weniger bekannt als Galeria Karstadt Kaufhof und die österreichischen Möbelhäuser Kika/Leiner ist Signa Sports United als rasant gewachsener elektronischer Sporthändler. Signa Retail gilt mit rund 8 Milliarden Euro Umsatz und 45.000 Mitarbeitern an 320 Standorten als eine führende Handelsplattform.