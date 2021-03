Aktualisiert am

1,14 Milliarden Euro angepeilt : Renault will über Nacht Daimler-Aktienpaket verkaufen

Im Jahr 2010 begründeten Carlos Ghosn (links) und Dieter Zetsche die Renault-Daimler-Partnerschaft. Bild: AFP

Vor mehr als zehn Jahren untermauerten die Autobauer ihre Partnerschaft mit gegenseitigen Aktienanteilen. Jetzt will Renault die Papiere an Investoren weiterreichen. An der Kooperation ändere das aber nichts, hieß es.