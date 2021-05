Renault Alpine : Der Plattfisch auf vier Rädern kommt zurück

Er war schnell, wendig und leicht: Manche nannten ihn „le turbot“, denn flach wie ein Steinbutt war er auch. 1973 gewann der Renault Alpine A110 die erste Rallye-Weltmeisterschaft. Der Franzose Jean Rédélé, der nach dem Krieg die prestigeträchtige Wirtschaftshochschule HEC absolviert hatte und mit 24 Jahren der jüngste Autohändler von Renault wurde, hatte den Wagen und die ganze Sportmarke an seinem Geburtsort im nordfranzösischen Dieppe ins Leben gerufen. Rédélé war im Herzen weniger Manager oder Verkäufer, sondern ein Rennfahrer und ein Schöpfer von Autos. An Alpine arbeitete Renault seit den sechziger Jahren mit. Die Beziehung war nicht immer einfach, denn wie Rédélé beklagte, tat der Konzern nicht genügend für Alpine. Irgendwann geriet die Marke in Vergessenheit.

Christian Schubert Wirtschaftskorrespondent in Paris. Folgen Ich folge



Jetzt aber nimmt Renault einen neuen Anlauf der Wiederbelebung. Es ist der zweite Versuch in den vergangenen Jahren. Auf Carlos Ghosn, der später vor der japanischen Justiz in den Libanon floh, geht das erste Comeback zurück. Gekleidet in Blousons der blauen Markenfarbe drehte er Ende 2017 in Dieppe mit dem französischen Wirtschaftsminister Bruno Le Maire eine Proberunde im jüngsten Alpine A110 und weihte gleich auch eine neue Produktionsanlage ein. Doch nach einem ordentlichen Verkaufsstart blieb der Absatz bald hinter den Erwartungen zurück, sodass die Produktion schon Ende 2019 wieder halbiert werden musste.