Renault plant die tiefgreifendste Strukturreform in seiner Geschichte. Der Konzern soll in fünf Einzelteile zerlegt werden – und will ausgerechnet mit dem chinesischen Autobauer Geely Verbrennerfahrzeuge bauen.

Im Veranstaltungssaal unter dem Pont Alexandre III in Paris hat Luca De Meo am Dienstag nach eigener Aussage nicht weniger als eine Revolution ausgerufen. Der Vorstandschef des französischen Autoherstellers Renault will den Konzern in mehrere Einzelteile zerlegen und Anteile an neue Anteilseigner versilbern. Agilität und Spezialisierung zählen zu den Schlagwörtern, mit denen der Italiener die tiefgreifendste Strukturreform in der Geschichte des 1898 gegründeten Traditionsunternehmens beschreibt. Den rund 110.000 Mitarbeiter zählenden Konzern, unter dessen Dach sich derzeit die Stammmarke Renault, die Sportmarke Alpine, die rumänische Billigmarke Dacia und die Mobilitätsplattform Mobilize befinden, soll es nach der Vorstellung De Meos in dieser Form nicht länger geben.

Niklas Záboji Wirtschaftskorrespondent in Paris

An dessen Stelle treten soll eine Struktur mit fünf weitgehend unabhängigen Geschäftsbereichen, jede mit eigener Organisation und Führung. Relativ unverändert bleiben demnach die Aktivitäten von Alpine und Mobilize. Eine dritte Einheit soll sich der Kreislaufwirtschaft widmen, etwa dem Batterie-Recycling.

Besonderes Augenmerk liegt auf den beiden verbleibenden Geschäftsbereichen. De Meo hat sie „Ampere“ und „Power“ getauft. Während Ersterer an die Börse gebracht werden und sich voll und ganz auf das Geschäft mit Software und Elektroautos konzentrieren soll, soll in Letzterer das traditionelle Kerngeschäft mit der Entwicklung von Fahrzeugen mit Verbrenner- und Hybridantrieben gebündelt werden. Das schließt konventionelle Autos der Stammmarke und von Dacia sowie leichte Nutzfahrzeuge der Marke Renault LCV ein.

Turbulenzen durch Lada-Anteile

Die geplante Strukturreform hat De Meo monatelang vorbereitet. Seit Mitte 2020 im Amt, hatte der Renault-Chef den von seinem Vorgänger Carlos Ghosn wirtschaftlich angeschlagen hinterlassenen Konzern zu sanieren begonnen und im vergangenen Jahr erstmals seit 2018 wieder in die schwarzen Zahlen geführt. Doch die Mittel für neue Investitionen blieben mangels Größe knapper als bei Konkurrenten wie dem 14-Marken-Konzern Stellantis und die Stimmung in der jahrzehntealten Allianz mit den japanischen Autoherstellern Nissan und Mitsubishi ist angespannt. Vor allem aber brachten der Ukraine-Krieg und der Verkauf der milliardenschweren Anteile an der russischen Traditionsmarke Lada Renault abermals in Turbulenzen. Der Börsenwert ist auf weniger als 10 Milliarden Euro geschrumpft.

In dieser Gemengelage lotete De Meo neue Partnerschaften aus. Fündig wurde er beim chinesischen Autohersteller Geely, der schon im Mai ein Drittel des Renault-Ablegers in Südkorea erworben hat. Jetzt will De Meo noch deutlich enger mit den Chinesen zusammenrücken. So teilte Renault in Ergänzung zu der am Dienstag vorgestellten Strukturreform am Dienstag mit, ein Gemeinschaftsunternehmen mit Geely zur Entwicklung, Herstellung und Lieferung von Motoren und Getrieben für Hybrid- und Verbrennerfahrzeuge gründen zu wollen.

Geely ist nicht irgendein Autohersteller aus dem Reich der Mitte. Sein Gründer und Vorstandschef Li Shufu hat innerhalb von weniger als 40 Jahren einen internationalen Konzern aufgebaut, zu dem Marken wie Volvo, London Taxi und Polestar gehören. Li Shufu selbst hält zudem einen Anteil von 9,7 Prozent an Mercedes, den er sich vor einigen Jahren mit einem ausgeklügelten Kaufprogramm gesichert hatte. Unter anderem dieser Einstieg hatte die verschreckte schwarzrote Bundesregierung veranlasst, das Außenwirtschaftsgesetz zu verschärfen.