Luftfahrt : Die Angst vor einem holprigen Osterstart

Nach langer Flaute in der Pandemie erwartet die Luftfahrt eine Urlauberwelle. Doch an vielen Stellen fehlt Personal – das könnte lange Schlangen in den Terminals bedeuten.

Das Notebook bleibt an der Kontrolle vor dem Flug in der Tasche, nicht jedes Fläschchen muss mehr ausgepackt werden. So beschreibt Stefan Schulte, der Vorstandsvorsitzende des Frankfurter Flughafenkonzerns Fraport, eine Zukunft an den Sicherheitskontrollen – mit neuen Prüfgeräten und kürzeren Warteschlangen. „Wir können künftig selbst investieren in neue Sicherheitstechnik, dazu laufen schon Tests“, sagte er jüngst. Das Problem: Schulte sprach in seinem Ausblick nicht über die bevorstehenden Osterferien, sondern über 2023. Erst zum Jahreswechsel darf Fraport gemäß einer Vereinbarung mit dem Bund die Steuerung der Sicherheitskontrollen übernehmen.

Derweil läuten in der Luftfahrt schon für Ostern die Alarmglocken – obwohl sich die Gewerkschaft Verdi und Sicherheitsdienste auf einen neuen Tarifvertrag für das Kontrollpersonal an den Sicherheitskontrollen geeinigt haben. Doch schlimmstenfalls fehlt auch an Check-in-Schaltern und auf den Vorfeldern beim Abfertigen und Beladen der Flugzeuge Personal. Nach mehreren Ausständen, die tageweise komplette Flughäfen nahezu lahmlegten, ist an den Sicherheitskontrollen das Streikrisiko nun gebannt. Warnstreik-Chaostage dort in den bevorstehenden Schulferien – aus Sicht von Flughäfen und Airlines wäre das erst recht ein Desaster gewesen.