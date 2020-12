Reisen 2021 : Urlaub mit Umtauschrecht

Das Längste am Sommerurlaub ist die Zeit zwischen der Buchung und der Anreise – das galt vor Corona. Die Deutschen hatten sich von Reiseanbietern mit Rabatten zu Frühbuchern erziehen lassen. Recherchieren zu Weihnachten, Buchen im Januar, Ferien im Juli oder August – das verschaffte Urlaubern Vorfreude und Unternehmen ein gehöriges Maß an wirtschaftlicher Planungssicherheit. Mit der Pandemie ist es damit vorbei. Hatten gute Nachrichten über Impfstoffe noch Hoffnungen geweckt, so dämpfte der abermalige Lockdown diese rasch wieder.

Timo Kotowski Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Vor den Ladenschließungen hatten viele Reisebüros nicht mal eine Neubuchung am Tag zu bearbeiten. Zum Wochenende hinein gab es den nächsten Rückschlag: Die Kanarischen Inseln werden vom Robert-Koch-Institut von Sonntag an – wegen vor allem auf Teneriffa gestiegener Infektionszahlen – wieder als Risikogebiet eingestuft. Die Inselgruppe war eines der letzten europäischen Ziele, für das keine Warnung galt. Die dürfte nun vom Auswärtigen Amt folgen – ebenso die Stornierungen.